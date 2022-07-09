Папа римский может в августе посетить Киев, хотя раньше считал, что важнее встретиться с Путиным

43 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Папа римский Франциск может в августе посетить Украину, сообщил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Ватикана по отношениям с государствами.

Этот визит может состояться после поездки папы в конце июля в Канаду, сказал Галлахер в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Папа римский неоднократно говорил о необходимости прекратить военные действия в Украине, а также о желании посетить страну.

"Я хотел бы поехать в Украину. Но, я должен ждать подходящего момента, чтобы сделать это, потому что нелегко принять решение, которое может принести всему миру больше вреда, чем пользы. Я должен найти подходящее время, чтобы сделать это", - говорил папа 4 июня.

Киев или Москва?

Впрочем, в мае папа римский Франциск заявлял, что из-за войны в Украине заинтересован в поездке в Россию, но не в Киев.

В интервью итальянской газете Corriere della Serra понтифик сказал: "Я пока не еду в Киев. Мне сначала нужно поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным".

В июле в интервью агентству Рейтер понтифик подтвердил, что между госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся контакт по поводу возможной поездки в Москву.

"Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я подумал, что если российский президент даст мне маленькое окно для служения делу мира…", - сказал папа, подтвердив, что в этом случае он поедет в Москву, чтобы поговорить с Путиным.

Папа римский неоднократно осуждал Россию за военное вторжение в Украину, однако не высказывался критически в отношении президента Путина.

А в середине мая папа Франциск заявил в интервью изданию La Civiltà Cattolica, что война России против Украины "возможно, была каким-то образом либо спровоцирована, либо не была предотвращена".