Елена Рыбакина - чемпионка Уимблдона

час назад

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Автор фото, EPA

Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей в одиночном разряде турнир Большого шлема, обыграв посеянную третьей Онс Жабер в захватывающем финале Уимблдона.23-летняя Рыбакина выиграла со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала самой молодой чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде с 2011 года.

После проигранного первого сета Елена собралась, усилила игру, заставила Онс Жабер (Тунис) совершать ошибки и полностью перехватила инициативу в матче.

Окончив матч, Рыбакина почти не проявила эмоций, лишь молча подняв правую руку.

Когда игра уже закончилась она сказала журналистам, что не может выразить словами, насколько счастлива.

Автор фото, PA Media

Рыбакина родилась в Москве, но в 2018 году получила гражданство Казахстана и выступает за эту страну. Ее победа пришлась на год, когда российским теннисистам запретили играть в Уимблдонском турнире.

До выхода в финал Рыбакина в этом турнире проиграла всего один сет - в четвертьфинале против австралийки Айлы Томлянович.

Уверенно Рыбакина сыграла и полуфинальном поединке против чемпионки 2019 года Симоны Халеп, переиграв именитую румынку в двух сетах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Главный приз женского турнира Елене Рыбакиной вручила супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская

До этого турнира Елена Рыбакина занимала 23-е место в мировом рейтинге.

Она впервые в карьере дошла до финала турнира "Большого шлема", ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал Открытого первенства Франции в 2021 году.

Главный редактор теннисного журнала Racquet Magazine прокомментировал победу Рыбакиной в Уимблдоне так:

"Конечно, очень неловко, что после запрета для россиян москвичка увозит с собой титул победительницы Уимблдона. Но я считаю, что это как раз показатель провала России. Елена Рыбакина покинула российский теннис, потому что её не поддержали и не увидели талант. Россия сегодня проиграла, Казахстан выиграл".

В этом году Уимблдон попал под огонь критики за свое решение о запрете на участие в соревнованиях российских и белорусских теннисистов на фоне войны в Украине.