Елена Рыбакина - чемпионка Уимблдона
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Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей в одиночном разряде турнир Большого шлема, обыграв посеянную третьей Онс Жабер в захватывающем финале Уимблдона.23-летняя Рыбакина выиграла со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала самой молодой чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде с 2011 года.
После проигранного первого сета Елена собралась, усилила игру, заставила Онс Жабер (Тунис) совершать ошибки и полностью перехватила инициативу в матче.
Окончив матч, Рыбакина почти не проявила эмоций, лишь молча подняв правую руку.
Когда игра уже закончилась она сказала журналистам, что не может выразить словами, насколько счастлива.
Рыбакина родилась в Москве, но в 2018 году получила гражданство Казахстана и выступает за эту страну. Ее победа пришлась на год, когда российским теннисистам запретили играть в Уимблдонском турнире.
До выхода в финал Рыбакина в этом турнире проиграла всего один сет - в четвертьфинале против австралийки Айлы Томлянович.
Уверенно Рыбакина сыграла и полуфинальном поединке против чемпионки 2019 года Симоны Халеп, переиграв именитую румынку в двух сетах.
До этого турнира Елена Рыбакина занимала 23-е место в мировом рейтинге.
Она впервые в карьере дошла до финала турнира "Большого шлема", ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал Открытого первенства Франции в 2021 году.
Главный редактор теннисного журнала Racquet Magazine прокомментировал победу Рыбакиной в Уимблдоне так:
"Конечно, очень неловко, что после запрета для россиян москвичка увозит с собой титул победительницы Уимблдона. Но я считаю, что это как раз показатель провала России. Елена Рыбакина покинула российский теннис, потому что её не поддержали и не увидели талант. Россия сегодня проиграла, Казахстан выиграл".
В этом году Уимблдон попал под огонь критики за свое решение о запрете на участие в соревнованиях российских и белорусских теннисистов на фоне войны в Украине.
Ведущие теннисисты мира осудили это решение, из-за которого более десятка белорусских и российских спортсменов, включая первую ракетку мира Даниила Медведева и шестую ракетку Арину Соболенко, не смогли побороться за первенство в турнире.