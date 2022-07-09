СМИ: Убийца Синдзо Абэ считал его связанным с сектой

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Убийство Синдзо Абэ. Видео с места покушения на экс-премьера Японии

Японское агентство Киодо Цусин, ссылаясь на свои источники, сообщает, что мужчина, смертельно ранивший бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, выстрелил в него, потому что считал Абэ связанным с религиозной сектой. Как утверждается, мать стрелявшего делала в адрес этой секты крупные пожертвования.

Накануне полиция Токио официально называла похожую версию мотива 41-летнего Тэцуи Ямагами. Там заявили, что он пошел на покушение из-за обиды на некую религиозную группу, с которой, по его мнению, был якобы связан Абэ.

Ямагами сказал полицейским, что за день до убийства он ездил в город Окаяма, где Абэ в тот день произносил предвыборную речь.

Источники агентства Киодо Цусин утверждают, что сначала Ямагами планировал совершить покушение на лидера секты. Почему он этого не сделал, неизвестно.

Агентству удалось кое-что выяснить и про самого Ямагами - начиная с осени 2020 года он работал на промышленную компанию в регионе Кансай, но в мае нынешнего года уволился.

Источники в кадровых агентствах подтвердили информацию о том, что Тэцуя Ямагами состоял в морских силах самообороны Японии в течение трех лет с августа 2005 года.

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В субботу у вокзала в городе Нара, где Ямагами выстрелил в Абэ, образовался стихийный мемориал. В ночь на субботу у места покушения собрались люди со свечами и портретами Синдзо Абэ.

Тело бывшего премьера сегодня днем доставили домой в Токио. Катафалк у его дома встречали несколько сотен человек.

В воскресенье пройдет ночная служба поминовения, а похороны Синдзо Абэ состоятся в понедельник, сообщают местные СМИ.

Извинения полиции

В субботу пресс-конференцию провел шеф полиции Нары Томоаки Онизука. Он заявил, что полиция не обеспечила должного уровня безопасности, и взял на себя вину за то, что его ведомство не предотвратило убийство премьера.

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"Когда в 11:30 поступили первые сообщения о случившемся, и все открылось, я ощутил чувство вины и сожаления более сильные, чем когда-либо за мою 27-летнюю карьеру", - цитирует его Си-эн-эн.

"Мы не может отрицать, что в плане безопасности были недочеты - учитывая то, как все закончилось", - сказал он.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Машина с телом Синдзо Абэ прибыла в его резиденцию в Токио

Абэ выстрелили в спину в пятницу утром, когда он выступал с речью около вокзала в городе Нара. Стрелявший Тэцуя Ямагами был вооружен самодельным двуствольным оружием, завернутым в черный скотч.

Позже у него дома нашли еще несколько самодельных пистолетов и взрывных устройств.

Пули попали бывшему премьеру в шею и верхнюю часть руки. Медики также говорят об еще одной ране на шее, происхождение которой не установлено.