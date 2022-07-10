В результате удара по многоэтажке в Донецкой области погибли 15 человек

час назад

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Автор фото, MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

Поздно вечером в субботу российские военные обстреляли город Часов Яр Донецкой области. Ракеты попали в жилой дом. Погибли 15 человек, под завалами могут находиться еще 24 человека, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Ракетный удар полностью разрушил два подъезда пятиэтажки в Часов Яре. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в дом попала снаряд системы залпового огня "Ураган".

К полудню воскресенья украинские спасатели извлекли из-под обломков разрушенного дома тела 15 погибших. Как заявили в ГСЧС Украины, еще пятерых человек удалось достать живыми, они получили ранения. С двумя людьми, которые до сих пор остаются под завалами, удалось наладить звуковой контакт. Спасатели предполагают, что под завалами могут находиться еще 24 человека, в том числе девятилетний мальчик.

Автор фото, MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

Украинские СМИ публикуют кадры, где местные жители рассказывают об обстреле, в подъездах, которые остались целы, взрывной волной выбило стекла и перевернуло мебель. Люди рассказали, что дом обстреляли около девяти вечера по местному времени, рядом разорвалось по меньшей мере, три ракеты. В украинских СМИ также публикуют кадры удара по дому, на них видны два взрыва.

Минобороны России в утренней сводке не упоминало удары по Часов Яру, но вечером в субботу в военном ведомстве сообщили, что в районе этого города "ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777", а также убиты до 30 украинских военных, "обстреливавших жилые кварталы Донецка".

В воскресенье в пророссийских телеграм-каналахписали, что под российский обстрел попал не жилой дом, а казарма вооруженных сил Украины. В качестве доказательства авторы обращали внимания на фотографию мужчины на носилках, которого выносят их руин дома - на нем темно-зеленая (возможно, камуфляжная) футболка.

За минувшие сутки российские военные нанесли ракетные удары и по другим населенным пунктам Донецкой области. Так, пять ударов пришлись по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар - по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарском районе. По Авдеевке нанесено более 10 ударов из РСЗО и ствольной артиллерии. Также из РСЗО обстреляли Марьинку и Красногоровку. Четыре человека получили ранения в Светлодарском районе, один погибший и один раненный - в Звановском районе.

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