Новак Джокович - чемпион Уимблдона. В седьмой раз

10 июля 2022, 16:13 GMT Обновлено 5 минут назад

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Автор фото, Reuters

Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдонского теннисного турнира. В финале он переиграл в четырех сетах австралийца Ника Кирьоса ( 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 ). Это 21-я победа серба в турнирах "Большого шлема".

Для Ника Кирьоса - это первый финал "Большого шлема". Однако перед матчем комментаторы не спешили безоговорочно отдавать победу именитому сербскому теннисисту.

До этого финала теннисисты встречались дважды, и Кирьос оба раза побеждал Джоковича, не уступив ему ни одного сета.

Однако и Джоковичу было, чем ответить: серб ни разу не проигрывал на центральном корте Уимблдона с 2013 года.

Автор фото, Reuters

И начало не сулило сербу ничего хорошего: отдав одну свою подачу в середине первого сета, Новак за 32 минуты проиграл первую партию — 4:6.

В 4-м гейме второго сета Кирьос потерял концентрацию, и Новак добился брейка, удержав в итоге сет 6:3.

В третьем сете Джокович смог лишь к концу взять подачу соперника и выиграл сет 6;4.

Четвертый сет закончился тай-брейком, который выиграл Джокович - 7:3.

Ник Кирьос показал хороший теннис, матч был напряженным, но в итоге австралиец не смог ничего противопоставить мощной, стабильной игре Джоковича с задней линии.

После матча, выступая перед зрителями на центральном корте, Джокович был полон комплиментов в адрес своего соперника, добавив в конце: "Никогда бы не подумал, что скажу в твой адрес столько хорошего, учитывая наши отношения".

Джокович имел в виду весьма враждебные отношения между двумя теннисистами, которые начались в 2019 году, когда Кирьос обвинил Джоковича в "болезненной одержимости" и желании быть похожим на Федерера.

Впоследствии Кирьос не раз нелицеприятно выражался в адрес сербского теннисиста, и Новак не остался в долгу, заявив однажды, что вне корта не очень-то уважает австралийца.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Судя по всему, от былой вражды между двумя теннисистами не осталось и следа

Но все изменилось в январе 2022 года, когда Джоковича задержали в Австралии из-за противоречивой ситуации с прививкой против ковида и не допустили на Открытый чемпионат страны.

Тогда ведущие теннисисты решили промолчать, однако Ник Кирьос неожиданно поддержал серба. "Мы относимся к нему так, как будто он — оружие массового уничтожения. А он здесь, чтобы играть в теннис", - заявил австралиец.