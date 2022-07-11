#РаскройВселенную: Байден показал миру первое фото, сделанное телескопом Н"Джеймс Уэбб"

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

9 минут назад

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Автор фото, NASA

NASA опубликовало первую полноцветную фотографию нашей Вселенной, сделанную космическим телескопом "Джеймс Уэбб".

В ходе прямой трансляции из Белого дома уникальный снимок миру продемонстрировали лично президент США Джо Байден и администратор NASA Билл Нельсон.

Видимо, именно по этой причине объявление, изначально запланированное на день вторника, буквально на выходных передвинули на вечер понедельника: во вторник президент Байден отбывает с визитом в Израиль.

Впрочем, пока мир увидел лишь одну из сделанных телескопом фотографий. Остальные обработанные изображения публике официально покажут во вторник, в прямом эфире из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном.

Как уточняется на сайте NASA, "демонстрирующие всю мощь" инфракрасной обсерватории "Джеймс Уэбб" снимки будут выкладывать в сеть по одному, друг за другом, в течение двух часов - попутно разъясняя, что именно изображено на каждом из них и какое значение имеет для науки та или иная фотография.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ожидание: "Джеймс Уэбб" поведает космические тайны

По такому поводу NASA уже запустило в соцсетях кампанию под хэштегом #UnfoldTheUniverse (#РаскройВселенную).

Что на остальных снимках?

Содержание обработанных фотографий хранилось до официального объявления в таком секрете, что заранее снимки не показали даже репортерам - в отличие от принятой в таких случаях практики.

В качестве единственной "подсказки" (в кавычках - потому что ответить на вопрос "что на снимке?" она совершенно не помогла) журналистам сообщили лишь название первого изображения: "Первое глубокое поле Уэбба" (Webb's First Deep Field).

Автор фото, NASA

Название настолько широкое, неопределенное и открытое интерпретациям, что оно, конечно же, лишь подогрело любопытство СМИ.

Дело в том, что еще на прошлой неделе NASA опубликовало список тех областей звездного неба, куда телескоп должен был обратить свой инфракрасный взор первым делом.

В списке упоминаются:

туманность Киля - одна из самых больших и ярких на звездном небе, в одноименном южном созвездии (Киль)

- одна из самых больших и ярких на звездном небе, в одноименном южном созвездии (Киль) WASP-96 b - гигантская экзопланета с периодом обращения 3,4 земных дня, относящаяся к классу "горячих юпитеров" и удаленная от нас почти на 1150 световых лет

- гигантская экзопланета с периодом обращения 3,4 земных дня, относящаяся к классу "горячих юпитеров" и удаленная от нас почти на 1150 световых лет т уманность Южное кольцо - расширяющееся облако газа, образовавшееся вокруг умирающей звезды, диаметром почти 0,5 светового года

- расширяющееся облако газа, образовавшееся вокруг умирающей звезды, диаметром почти 0,5 светового года к винтет Стефана - компактная группа галактик в созвездии Пегаса (их пять - отсюда и название), первая в своем роде, открытая астрономами еще в 1787 году

- компактная группа галактик в созвездии Пегаса (их пять - отсюда и название), первая в своем роде, открытая астрономами еще в 1787 году SMACS 0723 - скопление галактик: настолько массивное, что его гравитация искажает свет звезд, расположенных за ним, позволяя увидеть то, что скрыто по другую сторону