#РаскройВселенную: Байден показал миру первое фото, сделанное телескопом Н"Джеймс Уэбб"
- Николай Воронин
- Корреспондент по вопросам науки
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NASA опубликовало первую полноцветную фотографию нашей Вселенной, сделанную космическим телескопом "Джеймс Уэбб".
В ходе прямой трансляции из Белого дома уникальный снимок миру продемонстрировали лично президент США Джо Байден и администратор NASA Билл Нельсон.
Видимо, именно по этой причине объявление, изначально запланированное на день вторника, буквально на выходных передвинули на вечер понедельника: во вторник президент Байден отбывает с визитом в Израиль.
Впрочем, пока мир увидел лишь одну из сделанных телескопом фотографий. Остальные обработанные изображения публике официально покажут во вторник, в прямом эфире из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном.
Как уточняется на сайте NASA, "демонстрирующие всю мощь" инфракрасной обсерватории "Джеймс Уэбб" снимки будут выкладывать в сеть по одному, друг за другом, в течение двух часов - попутно разъясняя, что именно изображено на каждом из них и какое значение имеет для науки та или иная фотография.
По такому поводу NASA уже запустило в соцсетях кампанию под хэштегом #UnfoldTheUniverse (#РаскройВселенную).
Что на остальных снимках?
Содержание обработанных фотографий хранилось до официального объявления в таком секрете, что заранее снимки не показали даже репортерам - в отличие от принятой в таких случаях практики.
В качестве единственной "подсказки" (в кавычках - потому что ответить на вопрос "что на снимке?" она совершенно не помогла) журналистам сообщили лишь название первого изображения: "Первое глубокое поле Уэбба" (Webb's First Deep Field).
Название настолько широкое, неопределенное и открытое интерпретациям, что оно, конечно же, лишь подогрело любопытство СМИ.
Дело в том, что еще на прошлой неделе NASA опубликовало список тех областей звездного неба, куда телескоп должен был обратить свой инфракрасный взор первым делом.
В списке упоминаются:
- туманность Киля - одна из самых больших и ярких на звездном небе, в одноименном южном созвездии (Киль)
- WASP-96 b - гигантская экзопланета с периодом обращения 3,4 земных дня, относящаяся к классу "горячих юпитеров" и удаленная от нас почти на 1150 световых лет
- туманность Южное кольцо - расширяющееся облако газа, образовавшееся вокруг умирающей звезды, диаметром почти 0,5 светового года
- квинтет Стефана - компактная группа галактик в созвездии Пегаса (их пять - отсюда и название), первая в своем роде, открытая астрономами еще в 1787 году
- SMACS 0723 - скопление галактик: настолько массивное, что его гравитация искажает свет звезд, расположенных за ним, позволяя увидеть то, что скрыто по другую сторону
Как мы теперь узнали, "Глубокое поле" относилось к (ОДНОМУ ИЗ ЭТИХ ПЯТИ). Остальные изображения NASA обещает показать миру во вторник.
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