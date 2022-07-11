Украина обещает контрнаступление на Херсон и миллион бойцов. Но стоит ли этого ожидать уже сейчас?

42 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Украинский военный в окопах под Херсоном

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью британской Times, что президент Зеленский поручил подготовить план операции по возврату южных территорий страны, в том числе Херсона - единственного областного центра, захваченного российскими войсками за время войны. Глава оборонного ведомства говорит, что для реализации задуманного Киев может рассчитывать на миллион военных, но готовы ли Вооруженные силы Украины к полномасштабному наступлению уже сейчас?

В своем интервью (требуется подписка) Резников не назвал конкретных сроков начала полномасштабного контрнаступления и отметил: "Мы понимаем, что с политической точки зрения это крайне необходимо для нашей страны. Президент дал приказ верховному главнокомандующему подготовить планы. После этого генеральный штаб проделает свою работу и скажет: чтобы достичь этой цели, нам нужно А, Б и В".

Заявления Резникова прозвучали в момент, когда на войне России против Украины произошли два важных события.

С одной стороны российские войска объявили оперативную паузу после захвата Северодонецка и Лисичанска. Наступление на эти два города в Луганской области сопровождалось тяжелейшими боями, и хотя его считают первой успешной операцией России за все время войны, оно отняло у российской армии крайне много военных и техники.

С другой - Украина начала успешно применять американские ракетные системы залпового огня дальнего радиуса действия HIMARS. За последние две недели ВСУ удалось уничтожить сразу несколько десятков российских военных объектов (склады боеприпасов, штабы и базы), многие из которых расположены в глубоком тылу. Кроме того, украинская армия продолжает активно применять американские гаубицы M777, способные стрелять более чем на 22 км.

Именно получение западной высокоточной и дальнобойной артиллерии дает украинским военным и западным экспертам основания надеяться на конец значительного превосходства армии РФ в огневой мощи, позволившего ей захватить Северодонецк и Лисичанск.

Но есть ли у ВСУ ресурсы, необходимые для организации масштабного контрнаступления на юге страны? Тем более в ситуации, когда российская армия не скрывает намерения продолжить наступательные действия и взять под свой контроль оставшуюся часть Донецкой области, в том числе города Славянск, Краматорск и Бахмут?

Как понимать слова о миллионе

В интервью Times Резников снова заявил о миллионе украинских военных, которые готовы принимать участие в защите страны. "В вооруженных силах у нас есть примерно 700 тыс. человек, а если добавить национальную гвардию, полицию и пограничников, то у нас есть примерно миллион", - сказал министр обороны.

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Подобные оценки звучат из уст как самого Резникова, так и других украинских чиновников не впервые. Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем "Твиттере" сформулировал это так: "Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт". "Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями", - написал Данилов.

По мнению западных экспертов, слова украинских чиновников не стоит трактовать в том смысле, что в военных действиях на фронте будет принимать участие миллион человек.

"Не думаю, что эти цифры отражают размер вооруженных сил, - сказал в интервью Би-би-си Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). - Министр обороны говорил о всей мобилизационной силе украинской армии, включая погранвойска и полицию. Так что в контратаке не будет участвовать миллион военнослужащих".

О том, какое именно число военных Украина готова направить для участия в операции по освобождению южных частей страны, в Киеве не сообщают, что вполне объяснимо с точки зрения неразглашения закрытой военной информации. Но согласно наблюдениям западных журналистов, которые работают в районе Херсона, пока у ВСУ нет преимущества в живой силе, позволяющего им перейти в полномасштабное наступление.

Что происходит на фронте

3 июля журнал Economist опубликовал развернутый репортаж (требуется подписка) о боях в районе Херсона. По наблюдениям авторов публикации, "что бы ни происходило, это не похоже на полномасштабное контрнаступление". Журналисты напоминают, что основное внимание украинской армии пока сосредоточено на попытках остановить наступление армии РФ на востоке страны, где только что был потерян Лисичанск.

Автор фото, Reuters

"Южная группировка [ВСУ] не обладает рекомендованным для успешного наступления троекратным преимуществом", - писали журналисты. По их словам, украинские военные жалуются, что им не достает боеприпасов и пехоты. "Наше начальство любит преувеличивать успехи на поле боя", - цитировало издание украинского командира с позывным "Бандерас". По его словам, ситуацию могут изменить поставки большего числа западных ракетных систем, а пока на южное направление направили только некоторое количество американских гаубиц M777.

По словам Сергея, другого украинского военного из территориальной обороны, с которым поговорили журналисты Economist, армия РФ построила для защиты своих рубежей под Херсоном усиленные подземные бункеры. И когда ВСУ пытаются россиян оттуда вытеснить, они возвращаются с новыми силами. "Там, где было десять, появляется сотня", - говорит он.

Военный утверждает, что только в одной из деревень действуют сразу четыре российских звена противовоздушной обороны. И серьезную проблему для ВСУ, как говорит Сергей, представляет присутствие местных жителей, которых армия РФ использует в качестве живых щитов. "Мы не можем стрелять по собственному народу", - объяснил британским журналистам Сергей.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. По данным, на которые ссылается Economist, ходят разговоры о значительных потерях, которые ВСУ понесли в мае под селом Давыдов Брод в Херсонской области при попытке форсировать реку Ингулец. "Их заманили на линию огня, - рассказала журналистам местный фермер Виктория. - Много людей погибло".

Продвижение Украины

Несмотря на ожесточенное сопротивление российской армии, в последние недели ВСУ все же сумели добиться на Херсонском направлении определенных успехов. Медленное контрнаступление украинской армии не прекращается уже много недель и она постепенно приближается к Херсону.

Только в понедельник украинские военные заявили об освобождении села Ивановка в Херсонской области.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Резников говорит, что приказ о подготовке наступления уже получен

Украинская армия также периодически сообщает об уничтожении российской техники на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Благодаря советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу, который постоянно сообщал об успешных ударах по Чернобаевке, название этого населенного пункта превратилось в мем. По данным Арестовича на конец прошлой недели, такие удары наносились уже 26 раз.

А в пятницу вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей занятых российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей как можно быстрее покидать свои дома перед наступательными действиями ВСУ. "Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это, - сказала Верещук. - Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами".

На фоне заявлений Резникова и Верещук западные источники предупреждают, что у Украины пока может быть недостаточно ресурсов для полномасштабных наступательных действий в Херсоне и Запорожской области.

"ВСУ еще нужно время для восстановления"

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, пока Россия сосредотачивает свои усилия на восточных регионах, сейчас наступил удачный момент для возвращения частей юга. "Но дело в том, что большинство украинских военных ресурсов и усилий сейчас уже заняты ожесточенными боями в Донбассе, - пишет Бил. - Мы говорили с некоторыми соединениями, которые уже потеряли более половины своих военнослужащих и нуждаются в пополнении".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британия объявила о масштабной программе обучения украинских войск. На этом фото - военнослужащие ВСУ учатся под Манчестером

Как сообщает Бил, западные политики четко дали понять своим украинским коллегам и военным командирам, что "время для начала полномасштабного наступления еще не пришло". "Оно было бы полезным для поднятия боевого духа, но вполне может затормозиться, - продолжает наш корреспондент. - Пока украинские контрнаступательные операции под Харьковом и Херсоном имели лишь ограниченные успехи. Им все еще нужно время для восстановления армии".

С такой точкой зрения в целом соглашается и Джек Уотлинг из RUSI, который убежден, что публичные заявления украинских властей о наступлении на юге в том числе связаны с желанием вынудить армию РФ к перераспределению своих сил, действующих в Донбассе.

"Начало контрнаступления, как правило, должно быть неожиданным. Поэтому публичное объявление о его начале частично призвано вынудить Россию распределить свои ресурсы более широко, чтобы защититься от этой угрозы, - говорит Уотлинг. - Когда именно будет начата эта контратака… Как только эти силы будут задействованы, они пойдут вперед и начнут нести потери. Поэтому очень важно, чтобы украинцы создали условия для эффективного ведения этого наступления. И чтобы оно закончилось успехом".

При этом Уотлинг считает, что в будущем ВСУ все же смогут переломить ход войны в свою пользу, если для этого сложатся необходимые условия.

"В последние два месяца мы видели, что динамика войны складывалась в пользу России из-за очень серьезного истощения сил [ВСУ]. Условия на поле боя позволяли российской артиллерии полностью доминировать, - сказал эксперт Би-би-си. - Но это может закончиться".

По мнению Уотлинга, для этого, во-первых, необходимо, чтобы "украинские силы получили достаточное число систем дальнего радиуса действия от Запада, что позволит нарушить логистическое обеспечение российской артиллерии". А во-вторых, ВСУ должны "начать подготовку большого числа пехотных подразделений, чтобы проводить контратаки".

В этом смысле эксперт считает крайне важным недавнее решение Великобритании начать программу массового обучения украинских военных, в рамках которой подготовку уже начали проходить 10 тыс. человек.

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