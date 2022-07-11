Госдума внезапно решила собраться на внеочередное заседание. Что там будет?

Софья Самохина, Елизавета Фохт

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Не успели депутаты попрощаться до осенней сессии, как снова собираются - на внеочередное заседание

15 июля Госдума соберется на внеочередное заседание для решения "неотложных вопросов", хотя только на прошлой неделе нижняя палата российского парламента официально закончила работу в весенней сессии. Что именно будут рассматривать депутаты - до конца не ясно. Но такая срочность, особенно на фоне войны в Украине, удивила и даже напугала многих. Би-би-си объясняет, зачем Думе могла понадобиться дополнительная сессия.

В понедельник Совет Госдумы назначил внеочередное заседание палаты на 15 июля. О планах его проведения сообщил накануне официальный аккаунт Госдумы в "Телеграме", где было сказано, что дополнительное заседание понадобилось из-за того, что "​​накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы".

Весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июля, то есть всего пять дней назад, а сформированная Советом повестка внеочередного заседания неотложной не выглядит.

Сейчас в ней значатся восемь вопросов. Семь из них - законопроекты, которые будут направлены комитетами в рассылку. Среди них, например, проект закона о совершенствовании антимонопольного регулирования "цифровых" рынков или уточнение административной ответственности за нарушения, связанные с проявлениями монополистической деятельности на цифровых товарных рынках.

Из этих семи проектов только для одного срок рассылки установлен до 13 июля. Таким образом, комитет сможет рассмотреть его и вынести на обсуждение палаты 15 июля. Шесть других проектов отправлены в рассылку до августа или даже октября, то есть будут рассмотрены уже в осеннюю сессию Госдумы.

Так что же тут срочного?

"Постараться рассмотреть как можно быстрее"

"Заседание Совета Госдумы сегодня состоялось для того, чтобы определить дату пленарного заседания, потому что у депутатов, возвращающихся с региональной недели, могут быть проблемы с логистикой, а кворум 15 июля должен быть", - сказал Би-би-си председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его словам, повестка заседания Госдумы 15 июля будет определена Советом накануне. Само заседание палаты начнется в 12:00, а в 10 утра депутаты соберутся на еще один Совет Госдумы. "Не надо забывать, что правительство может еще внести законопроекты, равно как и депутаты", - добавил Нилов.

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По словам одного из участников состоявшегося 11 июля Совета Думы, который попросил Би-би-си об анонимности, спикер парламента Вячеслав Володин напомнил представителю правительства в Госдуме Александру Синенко о необходимости прислать на Охотный ряд все необходимые кабмину законопроекты до четверга 14 июля. Синенко с этим не спорил.

Два собеседника Би-би-си в Госдуме подтверждают, что сформированная в понедельник повестка пленарного заседания не выглядит неотложной. Но лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что 15 июля "планируется рассмотреть 60 с небольшим вопросов" (цитата по "Парламентской газете").

Позднее Вячеслав Володин в телеграм-канале "Дума ТВ" необходимость дополнительного пленарного заседания объяснил тем, что ​​"с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта. За две недели внесено в общей сложности 86 инициатив".

"Наша задача - не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее", - подчеркнул он.

Почему эти проекты не были рассмотрены на заседании Совета в понедельник, в соответствии с регламентом парламента, он не объяснил.

Экономика или кадровые перестановки?

Ярослав Нилов напоминает "о полномочиях Госдумы, закрепленных в Конституции, на принятие тех или иных государственных решений".

Согласно ст.103 Конституции РФ к ведению Госдумы относится утверждение главы кабмина, вице-премьеров и федеральных министров (за исключением министров, назначаемых президентом), вынесение недоверия правительству, заслушивание ежегодного отчета правительства и Центрального банка, а также назначение на должность и освобождение от нее глав Центрального банка, Счетной палаты (и половины ее аудиторов), уполномоченного по правам человека и выдвижение обвинения против президента в целях отрешения его от должности.

Ранее источник газеты "Коммерсант" в Госдуме сказал, что заседание 15 июля может быть "вызвано необходимостью принять ранее внесенные правительственные инициативы и решением некоторых кадровых вопросов".

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Не успели что-то дорассмотреть? Или все-таки кадровые перестановки?

"В Госдуме все шепчутся о возможных кадровых перестановках, но точно никто ничего не знает. Не исключено, что не знает даже Володин. Заседание могло понадобиться для кадровых вопросов, а может быть и, действительно, для экономических проектов правительства - например, ответов на европейские санкции. Президент встречался с правительством 8 июля, может быть, там что-то такое обсуждалось", - говорит собеседник Би-би-си в нижней палате парламента.

Путин действительно встречался с правительством 8 июля. Основной темой мероприятия была ситуация в топливно-энергетическом комплексе. Путин тогда сказал, что из-за санкций "риски сохраняются и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда" и попросил руководство правительства и министров "не относиться поверхностно к этим рискам" и "предлагать и реализовывать своевременные меры, которые бы гарантировали стабильность нашей экономики". Но конкретные законопроекты и меры в стенограмме той встречи не упоминаются.

"Пока выглядит так, будто правительство хочет иметь принятыми некоторое количество инициатив, уже находящихся в Думе, которые не успели дорассмотреть на последних заседаниях в июле. Например, что-то, что обеспечивает реализацию уже принятого. Или что-то, что было в Думе и не было рассмотрено до конца", - сказала Би-би-си политолог Екатерина Шульман (причислена в РФ к "иноагентам").

По ее словам, если дело окажется только в необходимости принять правительственные законопроекты, то это будет "несколько унизительная для Володина ситуация": "Потому что он завершил сессию, отчитался, а ему говорят: "Не-не, вы еще не доделали, ну-ка вернитесь".

У Думы было время, чтобы провести еще одно заседание 7 июля, в четверг, но этого не произошло - следовательно, у руководства нижней палаты была уверенность, что всё необходимое палата до отъезда в регионы успеет рассмотреть, говорит Шульман.

Политолог сомневается в том, что заседание 15 июля созывают для объявления мобилизации и введения военного положения: "Военное положение, как и чрезвычайное, объявляется указом президента, Дума тут вообще без надобности".

Политолог не исключает, что Дума могла бы понадобиться для ратификации международных договоров или их денонсации, или, например, "для признания независимости кого-нибудь". "Но для этого эти "кто-нибудь" сначала должны референдум о самоопределении провести", - отметила Шульман.

Кроме того, нижняя палата может быть нужна для принятия кадровых решений, связанных с составом правительства или, например, руководством Счетной палаты.

"Конечно, знать наверняка, что будет, мы не можем. В любой момент может всплыть что-то неожиданное. Но пока дело выглядит так, будто речь идет не о больших политических, а о законотворческих решениях. В этом случае и Совет Федерации должен будет собраться для утверждения принятого Думой, а он уже выразил такую готовность", - резюмирует эксперт.

О том, что Совфед может собраться на внеочередное заседание в один день с Госдумой, 15 июля, в понедельник заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Такое уже бывало?

В целом внеочередные заседания Госдумы не редкость.

Например, в 2014 году Госдума собиралась на внеочередное заседание, на котором ратифицировала договор о принятии республики Крым в состав РФ (после того, как Крым был аннексирован Россией).

В 2008 году нижняя палата парламента возвращалась с летних каникул для принятия обращения к тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

А летом 2019 года Совет Госдумы собрался на свое внеочередное заседание, где было решено создать специальную парламентскую комиссию, которая займется "расследованием фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ".

Экстренное заседание Совета федерации проходило и 22 февраля этого года, чтобы дать разрешение Владимиру Путину использовать вооруженные силы РФ за рубежом. Спустя два дня Россия начала войну в Украине.

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