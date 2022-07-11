Отключение "Северного потока", экстренные планы Думы и метаморфозы Sephora. Главные экономические новости дня

48 минут назад

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Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

"Газпром" приостановил поставки газа в Европу

Россия утром в понедельник приостановила поставки газа по "Северному потоку" (а это основной способ транспортировки российского газа в ЕС).

Страны Евросоюза воспринимают это как чрезвычайную ситуацию и на этой неделе должны представить план того, как будут справляться с этим. Россия утверждает, что поставки остановлены временно, но Европа хочет быть готова к худшему.

Остановка поставок связана с ремонтными работам. "Газпром" обвиняет в этой ситуации Канаду - она отказывалась возвращать турбину, которая находилась там на ремонте, так как, по мнению канадской стороны, она может использоваться в военных целях.

В итоге Канада, как пишет агентство Рейтер, под нажимом Германии согласилась вернуть турбину. Немецкий концерн Siemens в понедельник заявил, что прорабатывает схемы, чтобы вернуть турбину как можно скорее, но сроков назвать не смог.

Резервной мощностью "Северного потока" "Газпром", по официальной версии, не воспользовался, так как Ростехнадзор выдал предписание остановить мощности из-за непригодности к использованию. 21 июля компания обещает востановить поставки.

"Газпром" уже год как постепенно сокращает поставки газа в Европу - с этим связаны и рекордно высокие цены на рынке. Пока европейцы не могут отказаться от российского газа, хотя и обещают постепенно снизить зависимость от него.

Независимый аналитик Сергей Вакуленко отмечает, что в целом довольно жесткими техническими правилам в России довольно часто пренебрегают. Он считает, что "Газпром" может таким образом пытаться добиться, чтобы европейцы начали принимать газ по "Северному потоку-2", который, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, полностью готов к поставкам.

Сейчас поставки по "Северному потоку-2" не идут из-за санкций и войны России с Украиной.

Загадка внепланового заседания

Госдума собралась провести внеочередное пленарное заседание в ближайшую пятницу, 15 июля. Вообще-то депутаты уже ушли 6 июля на традиционные летние каникулы. Но за последние дни у законотворцев, как они утверждают, накопились несколько десятков "неотложных вопросов" и "правительственных инициатив".

Теперь все гадают, чему будет посвящено это экстренное заседание. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждать будут "меры помощи экономике" и "социальной поддержки граждан".

Кроме того, в Госдуме, по словам собеседников Би-би-си, говорят о возможных кадровых перестановках. Но точно никто не знает, в чем именно дело.

"Не исключено, что не знает даже Володин. Заседание могло понадобиться для кадровых вопросов, а может быть, и, действительно, для экономических проектов правительства - например, ответов на европейские санкции. Президент встречался с правительством 8 июля, может быть, там что-то такое обсуждалось", - рассказывает собеседник Би-би-си.

Политолог Екатерина Шульман (которую власти России считают "иноагентом") также прогнозирует относительно безобидную повестку, вроде одобрения кадровых решений - например, в ЦИКе или Счетной палате.

Для повисших в воздухе тем - объявления мобилизации, введения военного положения - Госдума не нужна, потому что это "объявляется указом президента, Дума тут вообще без надобности", указывает Шульман.

Ре-ребрендинг по-российски

В бесконечном списке покидающих Россию брендов появилась новая строка. Прекратить деятельность в стране решила шведская компания Electrolux Professional, выпускающая профессиональное оборудование для гостиниц, ресторанов, кафе, баров, прачечных по марками Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka и другими.

Многие СМИ решили, что речь идет о производителе популярной бытовой техники, но нет - из России уходит тот Electrolux, который производит товары для бизнеса. Доля его на российском рынке была небольшой.

О продаже бизнеса в России сообщил косметический бренд Sephora. Он входит во французский концерн LVMH, который приостановил работу в России еще в марте, а несколько дней назал заявил об окончательном уходе из страны. Новым владельцем 88 магазинов Sephora в России станет ее нынешний гендиректор в РФ Евгений Дроздов.

После сделки магазины откроются под брендом "Иль дэ Боте", и в этом - своя ирония: Sephora купила российскую "Иль дэ Боте" в 2016 году, а буквально пару лет назад завершила ребрендинг. Теперь - ре-ребрендинг.

Новый запрет для Калининграда

Накануне вступил в силу новый этап санкций ЕС, еще больше ограничивающий транзит товаров для Калининградской области через Литву. Под запрет попали цемент, спирт и ряд других продуктов российского производства.

Еще 17 июня Литовские железные дороги уведомили РЖД о прекращении с полуночи транзита ряда товаров, подпадающих под санкции Евросоюза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов тогда говорил, что под запрет попало до 40-50% грузов.

Русская служба Би-би-си уже объясняла, законны ли меры Евросоюза и чем они грозят Калининграду.

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