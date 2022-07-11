Умер британский композитор Монти Норман, написавший культовую "Тему Джеймса Бонда"

час назад

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Автор фото, PAul Wilkinson Ltd Подпись к фото, Монти Норман скончался на 94-м году жизни

На 94-м году жизни скончался британский композитор Монти Норман, автор культовой "Темы Джеймса Бонда". Информацию о его смерти подтвердили родные музыканта.

"С прискорбием сообщаем, что Монти Норман умер 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни", - говорится на сайте композитора.

Монти Норман родился в восточном Лондоне в семье латвийских иммигрантов. В 16 лет мать Нормана купила ему первую гитару.

Монти Норман сочинял музыку для шоу Вест-Энда (западная часть Лондона, где сосредоточена театральная и концертная жизнь), включая "Expresso Bongo" и "La Douce".

В 1962 году он получил заказ на "Тему Джеймса Бонда" для британского шпионского фильма "Доктор Ноу", впоследствии ставшей визитной карточкой всех фильмов об "агенте 007".

Монти Нормана пришлось уговаривать написать музыку к первому фильму о Бонде, поскольку на тот момент он был занят двумя сценическими проектами.

Композитор согласился только после того, как продюсер фильма Кабби Брокколи и его партнер Гарри Зальцман предложили Норману и его супруге слетать на Ямайку, выбранную в качестве одной из локаций для съемок фильма, с оплатой всех расходов.

"Пожалуй, это стало для меня решающим аргументом! - шутил Монти. - Я подумал, что даже если "Доктор Ноу" окажется вонючкой, по крайней мере у нас было солнце, море и пляж!"

Автор фото, EON/MGM Подпись к фото, "Тема Джеймса Бонда" стала визитной карточкой всех фильмов об "агенте 007"

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За основу музыкальной темы Норман взял композицию Bad Sign Good sign ("Хороший знак, плохой знак") из мюзикла по мотивам романа "Дом для Мистера Бисваса" и переписал ее с учетом главного героя - учтивого шпиона Джеймса Бонда.

"Его сексуальность, его загадочность, его безжалостность - все это собрано в нескольких нотах", - говорил Норман.

Монти Норман также написал композицию Underneath the Mango Tree для известной сцены из фильма "Доктор Ноу" на пляже с участием Урсулы Андресс и Шона Коннери.

Английский композитор Джон Барри (он написал музыку к более чем 10 фильмам о Джеймсе Бонде) сделал музыкальную аранжировку темы о Бонде, что вызвало прения относительно ее авторства. В 2001 году Норман выиграл иск против газеты Sunday Times, написавшей, что ему не принадлежит авторство композиции.