Удар ВСУ по складу в Новой Каховке. Что известно на данный момент

час назад

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Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

Украинские власти утверждают, что в понедельник вечером нанесли удар по российскому складу с боеприпасами в Новой Каховке Херсонской области. Город находится под контролем РФ с первого дня войны. Представители оккупационных властей города утверждают, что взрывы произошли на складах с минеральными удобрениями.

Об ударах по Новой Каховке заявили спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук и советник главы Херсонской области Сергей Хлань.

Новая Каховка - районный центр в Херсонской области.

Это стратегически важный для российских сил город на юге Украины, который они захватили еще в первый день вторжения. Рядом с ним расположена Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) и гидротехнические сооружения Северокрымского канала, поставляющего днепровскую воду в Крым. Российские войска используют город как тыловую базу и логистический центр.

Что сейчас известно о произошедшем?

Украинские власти сообщили, что удар ВСУ был нанесен по российскому складу боеприпасов. Об уничтожении российского склада с боеприпасами отчиталось оперативное командование "Юг" ВСУ.

Сергей Хлань написал в своем "Фейсбуке": "В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют себе фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются, потому что это значит, что ВСУ близко".

Российские государственные СМИ со ссылкой на свои источники сначала сообщили об ударе по Каховской ГЭС. Однако спустя пару часов процитировали заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области, назначенного из России, Кирилла Стремоусова, который информацию про ГЭС опроверг.

Позднее в "военно-гражданской администрации" сообщили, что мощный взрыв в Новой Каховке - это склады с селитрой. Государственное агенство ТАСС сообщило, что удар ВСУ по Новой Каховке "привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями".

Это уже пятнадцатый удар украинских военных по российским складам боеприпасов и военным базам на оккупированных территориях Украины за последние две недели. Такие подсчеты приводит BBC News Украина.

Эти арсеналы расположены в глубоком тылу российских войск и еще до недавнего времени были недостижимой целью для ВСУ. До этого украинские войска тоже иногда били по складам и командным пунктам противника, но делали это прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий.

Какие последствия удара?

Назначенный российскими властями "глава военно-гражданской администрации Каховского района" Владимир Леонтьев заявил о гибели как минимум семи человек в результате ударов.

"Сейчас мы можем сказать о семи погибших мирных гражданах. Но дело в том, что завалы столь масштабны, что мы не сможем быстро оценить масштабы катастрофы", - сказал Леонтьев "Интерфаксу".

Он заявил, что среди погибших есть дети, которые находились на дачах. "Двоих детей маленьких мы сейчас извлекаем из-под завалов", - отметил глава администрации.

Число пострадавших превысило 80 человек, сообщил он в эфире телеканала "Россия-24".

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, Новая Каховка после взрывов на складе

По словам Леонтьева, сотни гражданских объектов получили повреждения.

"Я не смогу все перечислить - это сотни объектов. От церквей до заводов. Здание завода, здания обслуживающей инфраструктуры гидроэлектростанции, жилые дома, оптовые базы, магазины, автозаправки. Все, что есть в нормальном обычном городе, все это пострадало", - заявил он о повреждениях городских объектов.

По словам Леонтьева, украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

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При воскресной атаке по Новой Каховке погибли более 150 российских военных, в том числе генерал и пять офицеров, заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, удар нанесли по российскому штабу в оккупированной части Херсонской области.

"После попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. Полковник Кенс, о гибели которого мы сообщали вчера, погиб там же. А кроме него - командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль, начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев. Всего погибших более 150, включая 5 офицеров", - перечислил Братчук.