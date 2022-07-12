В России выявили первый случай оспы обезьян

50 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Smith Collection/Gado Подпись к фото, Вирус обезьяньей оспы под электронным микроскопом. Слева - вирусы созревшие, справа - еще нет

В России официально подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из Европы.

В этом году оспа обезьян была выявлена в более чем 50 странах, число подтвержденных случаев превысило 7,5 тысяч. Эта вспышка необычна, поскольку случаи заболевания зарегистрированы сразу во многих странах за пределами Центральной и Западной Африки, где эта болезнь эндемична.

Сообщается, что россиянин обнаружил у себя характерную сыпь и обратился к врачу. Пациента изолировали, его жизни ничего не угрожает.

ТАСС со ссылкой на эксперта Роспотребнадзора пишет, что молодой человек вернулся в Россию из Португалии.

Что известно об оспе обезьян

Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Вызываемое им заболевание протекает обычно легче - примерно как ветрянка, и симптомы проходят сами по себе через несколько недель.

Однако во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обезьянья оспа передается при непосредственном контакте с заразившимся человеком. Вирус может попасть в организм через трещины в коже или воздушно-капельным путем через нос, рот, глаза. Заболевание может перейти к человеку и от инфицированных обезьян, крыс, белок или от предметов с зараженной поверхностью, через постельное белье или одежду.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Что делает нынешнюю вспышку особенно тревожной, так это быстрое, продолжающееся распространение на новые регионы и риск дальнейшей устойчивой передачи инфекции уязвимым группам населения, включая людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей", - указывали ранее в ВОЗ.

Мировые лидеры здравоохранения не спешат объявить вспышку обезьяньей оспы пандемией, поскольку пандемия коронавируса еще далеко не закончилась, а логистика борьбы с двумя пандемиями одновременно представляется чрезвычайно сложной.

Определенный оптимизм внушает то, что этот штамм обезьяньей оспы редко приводит к смерти, и врачи знают, как ее лечить с помощью противовирусных препаратов и поддерживающей терапии.

В африканских странах, где обезьянья оспа является эндемичной, зарегистрировано 72 смертельных исхода, в неэндемичных странах на сегодняшний день - ни одного.

Более того, эксперты указывали, что новые штаммы Covid-19, на которые нынешние вакцины либо совсем не действуют, либо действуют плохо, представляют гораздо большую угрозу для общественного здравоохранения во всем мире, чем вспышка оспы обезьян.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: