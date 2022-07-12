Иран готов поставить России сотни дронов. На Ближнем Востоке собирается антииранская коалиция
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Иран планирует поставить России сотни беспилотников - часть из них с боевым потенциалом - для использования в войне против Украины, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие, - сообщил Салливан журналистам. - Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА".
По словам Салливана, это еще раз подтверждает, что Россия испытывает большие трудности в обеспечении своей армии вооружением.
За последние две недели ВСУ уничтожили более десяти оружейных складов в тылу российских войск. Последний точный удар, по словам украинского командования, был осуществлен в ночь на вторник в Новой Каховке.
Российские СМИ, однако, сообщили, что загорелся склад удобрений.
Антииранские настроения
Дроны играют важную роль для обеих сторон в этой войне.
С их помощью определяются позиции противника, ведется целенаведение и корректировка артиллерийского огня.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский попросил западных союзников предоставить Киеву тысячи дронов.
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По словам Салливана, иранские дроны, о которых идет речь, использовались йеменскими повстанцами-хуситами в боевых действиях против войск Саудовской Аравии.
На этой неделе президент США Джо Байден отправится в Саудовскую Аравию для участия в саммите, на котором в числе прочего будет обсуждаться вопрос о ближневосточном оборонном союзе для противостояния Ирану.
Байден также посетит Израиль, который пока не присоединился к западным антироссийским санкциям, но может изменить позицию в связи с новым витком военного сотрудничества России и Ирана. Израиль считает Иран главной угрозой своей безопасности.