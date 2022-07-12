"У нас больше не будет такого политика". В Японии похоронили Синдзо Абэ

54 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Десятки тысяч человек вышли на улицы Токио проститься со своим бывшим премьер-министром

В Японии похоронили бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, убитого на прошлой неделе выстрелом в спину во время выступления в городе Нара. Огромное число людей вышло на улицы Токио, чтобы проститься с политиком.

Во вторник утром в одном из старейших храмов столицы Дзодзёдзи состоялась панихида для очень ограниченного круга людей. Но, как сообщают корреспонденты, к храму пришли сотни человек, многие с цветами.

Затем катафалк с телом Абэ проехал через всю столицу: мимо многих достопримечательностей, мимо штаб-квартиры Либерально-демократической партии, которую он возглавлял много лет, а также мимо резиденции премьер-министра, на ступенях которой нынешний премьер Японии Фумио Кисида и другие члены правительства встретили кортеж.

Синдзо Абэ был кремирован в одном из похоронных залов Токио. Государственные флаги приспущены по всей стране.

Экс-премьеру было 67 лет. Несмотря на то, что в последнее время его рейтинги в стране падали, для большинства японцев он остается самым значимым политическим деятелем последних десятилетий.

Подпись к фото, Вокруг храма, где проходила панихида по Абэ, скорбящие заняли несколько кварталов

Лучший премьер, которого они знали

Руперт Уингфилд-Хейз, корреспондент Би-би-си в Японии

С раннего утра люди начали выстраиваться у храма Дзодзёдзи в центре Токио, что положить цветы на специально установленный у здания стол.

К половине третьего десятки тысяч человек выстроились на всем пути катафалка - от Дзодзёдзи до здания парламента в Нагатачо.

Я стоял в толпе у резиденции премьер-министра. При приближении похоронного кортежа воцарилась полнейшая тишина. Слышны были только кружившие над нами вертолеты СМИ.

Люди кланялись госпоже Абэ, сидевшей на переднем сиденье катафалка. В руках у нее была традиционная табличка ихай, на которой пишется посмертное буддийское имя умершего, чтобы увековечить его дух.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Супруга Синдзо Абэ демонстрирует народу традиционную посмертную табличку, имеющую большое значение в буддизме

Стоявшие позади меня громко рыдали. Некоторые выкрикивали: "Абэ-сан, большое спасибо".

Через несколько секунд кортеж скрылся из вида. Женщина средних лет, стоявшая за мной, вытирала платком глаза.

"У нас больше никогда не будет такого политика, как он", - сказала она.

Синдзо Абэ, несомненно, был противоречивой фигурой. Его взгляды на историю Второй мировой войны часто вызывали беспокойство.

Но для тысяч японцев, пришедших попрощаться с ним сегодня, "Абэ-cан" был просто лучшим премьер-министром, которого они знали.

Абэ занимал пост премьер-министра дольше всех в послевоенный период и был одним из самых влиятельных политиков в современной истории страны.

Его насильственная смерть стала сильнейшим шоком для Японии, где преступления с использованием огнестрельного оружия крайне редки.

По предварительной версии, стрелявший в Абэ 41-летний Тэцуи Ямагами пошел на это, так как считал его связанным с религиозной сектой, которая в свое время разорила и погубила мать Ямагами.

По словам полицейских, они все еще продолжают изучать мотивы преступника, и пока доподлинно не установлено, действовал ли он один.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У входа в резиденцию премьер-министра траурный кортеж встречали члены правительства во главе с премьером Фумио Кисидой

Смерть Абэ вызвала шок у многих мировых лидеров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее отвратительным нападением.

Президент США Джо Байден назвал убийство трагедией для Японии. "Абэ был большим поборником дружбы между нашими народами", - написал Байден в "Твиттере".

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал Синдзо Абэ настоящим другом и яростным защитником многостороннего порядка и демократических ценностей, а напавшего на него - трусом.

"Я никогда не пойму этого жестокого убийства потрясающего человека. Япония, европейцы скорбят вместе с тобой", - написал Мишель в соцсетях.