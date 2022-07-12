В России с начала вторжения в Украину завели уже 70 уголовных дел о "военных фейках"

26 минут назад

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В России завели еще одно уголовное дело за "фейки" о российской армии. Это уже 70-е дело, заведенное по этой новой статье УК РФ после начала вторжения в Украину, подсчитал правозащитник. Вынесено четыре приговора, один человек получил реальный срок - муниципальный депутат из Москвы.

После утреннего обыска в один из отделов Следственного комитета России в Петербурге был доставлен общественный активист, автор документального кино Всеволод Королев, ему вменяют совершение преступления по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил), сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

По данным проекта, речь идет о событиях в украинских городах - Буче, Бородянке и Донецке, следователь намерен требовать в суде помещения Королева под стражу.

Следователи в Петербурге расследуют восемь уголовных дел о "военных фейках", больше только в Москве - 15 уголовных дел, отмечают правозащитники.

Всего же за 130 дней в России завели уже 70 уголовных дел по этой статье, включая дело Королева, после того как Госдума 4 марта сразу в трех чтениях приняла закон о "военных фейках", подсчитал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Первые три уголовных дела возбудили уже 16 марта - против известного блогера Вероники Белоцерковской, а также двух жителей Томской области.

Жителей Томской области не стали заключать в СИЗО, а Белоцерковская живет во Франции (ее объявили в розыск). Первым арестованным 18 марта стал техник запасного пункта управления московского управления МВД Сергей Клоков.

За четыре с половиной месяца вторжения в Украину, в связи с которым возбуждают дела о "фейках", обвиняемыми стали как известные, так и не известные широкой публике люди - публицист Александр Невзоров (внесен в реестр "иностранных агентов"), художница Александра Скочиленко, издатель и бывший топ-менеджер "Яндекса" Илья Красильщик, журналистка Мария Пономаренко и другие.

Под уголовное преследование за "военные фейки" попали популярный писать Дмитрий Глуховский и адвокат Дмитрий Талантов, защищавший журналиста Ивана Сафровнова по делу о госизмене. Глуховский покинул стану и был арестован заочно, он писал, что поводом стал пост "Инстаграме" (власти России считают этот ресурс экстремистским) и обвинение президента Владимира Путина в развязывании войны с Украиной.

Адвокат Талантов, который возглавляет адвокатскую палату Удмуртии, был задержан в Ижевске, доставлен в Москву и заключен под стражу в СИЗО. Поводом за возбуждения также стал пост - о действиях российской армии в Харькове, Мариуполе, Ирпене и Буче.

Большой резонанс вызвал арест журналиста и политического активиста Владимира Кара-Мурзы (как и Невзоров, был объявлен "иноагентом" после начала вторжения в Украину) - поводом для возбуждения уголовного дела стало его выступление в США перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны.

За это время было уже вынесено четыре приговора по статье о "военных фейках". Самым жестоким - семь лет колонии - стал приговор активисту и муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову. Пока он единственный человек, получивший реальный срок.

Горинов не признал вину в суде. Трое других осужденных вину признали.

Первый приговор по статье о "фейках" 31 мая вынесли предпринимателю из забайкальского поселка Оловянная Петру Мыльникову за два сообщения о ходе российского вторжения в Украину в Viber. Ему был назначен штраф в 1 млн рублей. Бывший сотрудник МЧС Андрей Самодуров получил пять лет условно в аннексированном Крыму. Накануне, 11 июля, стало известно, что 22-летнего жителя Оренбурга Ивана Москаленко приговорили к восьми месяцам исправительных работ за три видео о действиях российской армии в Украине (об этом сообщал Чиков).

В связи с вторжением в Украину в УК РФ была добавлена еще одна уголовная статья - о "дискредитации" армии.

По этой статье пока был вынесен, по сообщениям СМИ, только один приговор. Суд в Нальчике назначил два года лишения свободы условно и штраф в 30 тысяч рублей местному жителю Заурбеку Жамбекову - за то, что он попросил свою 12-летнюю дочь снять с чужой машины наклейку с буквой Z.

Еще одно основание для уголовного преследования - два штрафа по административному делу о "дискредитации". В середине мая впервые стало известно, что на жителя Амурской области завели уголовное дело о повторной "дискредитации" армии.

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