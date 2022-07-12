СМИ сообщили о контузии главы Северной Осетии. Он был в Украине, но диверсантов не видел

час назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Сергей Меняйло

Руководитель одного из российских регионов, сообщавший, что находится в Украине в зоне боевых действий, вынужден комментировать сообщения СМИ о том, что был контужен на передовой. Сам он утверждает, что с ним "все нормально", но не отрицает, что мог попасть под обстрел.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, "находясь на передовой" в зоне боевых действий в Украине, "нарвался" на диверсионно-разведывательную группу противника и в ходе столкновения получил контузию, ранения также получили двое сопровождавших его лиц, сообщил владикавказский телеграм-канал "Ног Ирыстон", не указав источники информации. По его данным, глава Северной Осетии был госпитализирован.

Другие телеграм-каналы, в том числе Baza, написали, что Меняйло был контужен. Пресс-секретарь главы республики Ольга Дзгоева сказала журналистам, что ее шеф информацию о контузии не подтвердил.

Сам Меняйло заявил изданию Baza: "Все хорошо. Я уже еду по Краснодарскому краю, возвращаюсь домой. Никакой диверсионной группы никто не видел".

"То, что там "прилетает" -это ежедневно, обстрелы бывают. Там "прилетает" везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо", - добавил он.

Два дня назад глава республики писал, что "вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания" встречает "на передовой" национальный праздник осетинского народа День Хетага.

Меняйло - кадровый военный, Северную Осетию он возглавил в сентябре прошлого года, до этого был полпредом президента России в Сибири, а еще раньше - губернатором аннексированного Севастополя. В Крыму конфликтовал с политиком Алексеем Чалым. Оба ушли в отставку, Меняйло отправился в Сибирь.

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Согласно открытым данным, в 2005 году ему было присвоено звание контр-адмирала, а в 2008 году он принимал участие в войне России с Грузией.

Baza пишет, что сейчас Меняйло находился в Запорожской области, частично оккупированной российской армией. Вместе с батальоном "Алания", как утверждает телеграм-канал, глава Северной Осетии ехал на автомобиле в районе города Гуляйполе, когда на колонну напала диверсионная группа - машину якобы закидали гранатами. Издание ссылается на два источника, знакомые с ситуацией.

Наиболее активным руководителем с Северного Кавказа после начала российского вторжения стал глава Чечни Рамзан Кадыров, который отправил в Украину своих бойцов и объявил о наборе добровольцев для участия в боевых действиях. Кадыров регулярно публикует в своем телеграм-канале видео, записанные чеченцами в зоне боевых действий. Он также утверждал, что сам ездил в Украину, но украинская сторона ставит эти утверждения под сомнения.

В конце апреля ближайшему соратнику Кадырова - депутату Госдумы Адаму Делимханову, который участвует в российском вторжении в Украине и находился в Мариуполе, практически полностью разрушенном в результате обстрелов, - российский президент присвоил звание Героя России.

Другие депутаты в зоне боевых действий замечены не были, хотя многие из них активно выступают за продолжение войны и посещают оккупированные территории.

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