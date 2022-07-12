Паритет доллара и евро, новый вице-премьер и уход Lego. Главные экономические новости дня

57 минут назад

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Автор фото, Tobias Hase/dpa/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Исторический паритет

Главной экономической новостью этого вторника стал паритет между долларом и евро - европейская и американская валюты в какой-то момент сравнялись по стоимости.

Эта новость взволновала даже бывшего российского президента и премьер-министра Дмитрия Медведева: он посвятил тяжелой судьбе евро и европейской экономике пост в "Телеграме". В европейских проблемах виноваты, по его мнению, санкции, вводимые против России.

"Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции", - считает бывший российский президент.

Слабость европейской экономики действительно волнует инвесторов, но причина ее не в санкциях, а, в частности, в зависимости от российских энергетических ресурсов и сохраняющейся угрозе со стороны России, которая на этой неделе, например, приостановила поставки газа на Запад.

Еще одна причина прячется в денежно-кредитной политике: Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США много лет проводили очень мягкую политику, буквально насыщая экономику деньгами из-за низких темпов роста, а сейчас ФРС повышает ставки быстрее, чем Европейский ЦБ.

На Московской бирже во вторник вечером курс евро и доллара к рублю отличался: доллар стоил около 58,9 рубля, а евро - почти 59,5 рубля. Рубль, несмотря на все попытки властей снизить его курс, продолжает дорожать.

Это неудивительно: война, санкции, недостаточные поставки российского газа в ЕС и соглашения ОПЕК+ приводят к тому, что цены на энергоресурсы остаются очень высокими, а выигрывает от этого российская торговля.

Счет текущих операций в России (все доходы страны от взаимодействия с другими странами минус все расходы, например, на импорт) показал в первом полугодии рекордный профицит - 138,5 млрд долларов. Фактически в страну текут деньги, так как она продолжает экспортировать, но мало что ввозит.

Для рубля это хороший знак - ситуация во внешней торговле создает такой "навес" валюты, что доллар и евро имеют мало шансов на рост. В Райффазенбанке, например, ждут, что рубль немного ослабеет лишь к концу году - до 70-80 рублей за доллар.

Для российской экономики это вряд ли хорошо: высокий курс своей валюты делает российский бизнес, пострадавший от санкций и падения доверия к российской экономике, еще более неэффективным, при таком курсе компаниям сложнее, например, переориентироваться на Азию и искать новых клиентов.

То, от чего выигрывает экономика сейчас, в долгосрочной перспективе может стать ее бременем.

Новые потери

Пока Россия зарабатывает рекордные суммы на экспорте нефти и газа, страну продолжают покидать иностранные компании - в основном потребительского сектора. Весной они брали паузу, чтобы посмотреть на развитие событий и решить относительно своего будущего в стране. Летом эти компании покидают российский рынок тем или иным способом.

Как написал портал Inc., все отношения с Россией решил прервать производитель конструкторов Lego. "Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group", - заявил порталу гендиректор российского подразделения LEGO Евгений Чихачев.

Inventive Retail Group управляли 81 магазинами Lego в России. В случае разрыва контракта компания больше не сможет продавать в стране свои конструкторы.

Как писала Би-би-си, для западных компаний доля России в их мировой выручке, как правило, не очень большая. Они, конечно, жертвуют частью прибыли и ее потенциальным ростом. Однако сохранение бизнеса в России для большинства из них предполагает серьезные репутационные потери.

Новый вице-премьер

Предстоящее в пятницу внеплановое заседание Госдумы, на которое депутатов вызвали уже после окончания весенней сессии, обрастает все более странными подробностями. Депутаты и различные источники СМИ в Госдуме намекали о возможных кадровых решениях, которые должны утвердить депутаты.

Во вторник эти слухи частично подтвердились. Президент Владимир Путин учредил должность вице-премьера - министра промышленности. А глава правительства Михаил Мишустин предложил на эту должность Дениса Мантурова, и так занимающего пост министра промышленности.

Однако вряд ли повышение Мантурова, одного из самых богатых чиновников правительства, или появления у Мишустина 11-го заместителя могло бы стать причиной для внеочередного созыва Госдумы.

Тем не менее Мантуров сейчас - важный чиновник для российской экономики. Он отвечает за развитие промышленности в условиях войны, санкций и нарастающей экономической изоляции, а также за импортозамещение, которое, правда, в целом в России проходит не очень удачно.

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