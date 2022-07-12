Европе очень жарко. Испания и Португалия борются с пожарами, Франция отменяет фейерверки

28 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В Западной Европе установилась аномальная жара. Испания страдает от пожаров и засухи, Франция отменяет фейерверки в честь Дня взятия Бастилии из-за риска возгораний, в Португалии в ближайшие дни может быть поставлен новый температурный рекорд.

Жара, охватившая Испанию в этом году, необычна тем, что затрагивает почти всю ее территорию. Крайне высокая температура установилась не только в южных и центральных регионах страны, но и на севере, где в это время года обычно прохладнее. В Галисии, расположенной на северо-западе Испании, температура воздуха может достичь 42°C.

На юге и в центре, в Андалусии, Кастилии-Ла-Манче и западном регионе Эстремадура, еще в начале недели столбики термометров достигли 40-градусной отметки. Жарче всего в Испании во вторник было в центральном городе Канделеда: к вечеру температура здесь составила 43,3°C. В Севилье она поднялась до 42,4°C.

Автор фото, OSCAR DEL POZO Подпись к фото, Некоторые жители Мадрида проводят жаркие дни в бассейне

С понедельника в некоторых частях региона Эстремадура бушует пожар: около 300 спасателей при поддержке более десятка самолетов и вертолетов продолжают бороться с огнем, уничтожившем примерно 2,5 тыс. гектаров леса. На устранение пожара, вызванного ударом молнии, вероятно, понадобится несколько дней, заявил глава регионального правительства Гильермо Фернандес Вара.

Во многих регионах Испании аномальная жара привела к ухудшению состояния воздуха, местные жители предпочитают не выходить на улицу в дневное время.

По данным национального метеорологического института IPMA, 80% территории Португалии подвержено "исключительному риску" возникновения пожаров. В стране объявлен режим чрезвычайного положения до пятницы - региональные власти должны выделить дополнительные средства на работу пожарных и других служб.

Местные спасатели продолжают бороться с пожарами, охватившими центр и север страны. Только во вторник здесь было зафиксировано около 30 возгораний, на местах работали более 800 пожарных. Днем ранее их было более двух тысяч.

Ситуация может ухудшиться к четвергу: в некоторых районах страны по ночам усиливается ветер и повышается температура воздуха.

По данным метеорологического института IPMA, в ближайшие несколько дней в Португалии может быть поставлен температурный рекорд с отметкой 47°C.

Автор фото, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP Подпись к фото, В Португалии не стихают лесные пожары

Из-за жары страдает туризм - даже в районах, не затронутых пожарами. В популярном туристическом городе Синтра (входит в регион Лиссабона) многие достопримечательности закрыты по распоряжению властей.

Согласно метеорологическим прогнозам, в некоторых регионах на юго-западе Франции столбик термометра поднимется до 39°C, жара продлится от восьми до десяти дней.

Автор фото, Kiran Ridley/Getty Images Подпись к фото, Во вторник столбик термометра в Париже поднялся до 33 градусов

В 23 регионах Франции из-за жары введен желтый уровень опасности.

День взятия Бастилии, который отмечается во Франции 14 июля, в этом году пройдет без традиционных фейерверков - в некоторых регионах страны их отменили, чтобы минимизировать риски пожаров.

Это лето во Франции может стать самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия в Европе в течение июля и августа унесла десятки тысяч жизней.

На этой неделе аномально высокие температуры охватили и Великобританию - синоптики предполагают, что в некоторых частях страны температура может достичь 35 градусов. В понедельник рекордные температуры по Англии (около 31.5) были зафиксированы в окрестностях Лондона, а также в других юго-восточных регионах.

С полуночи воскресенья на большей части Англии и Уэльса действует желтое предупреждение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британцы освежаются в реке в одной из деревень графства Кент

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