На политика Илью Яшина завели уголовное дело о "военных фейках"

39 минут назад

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Автор фото, Moscow City Court Press Service Подпись к фото, Илья Яшин в суде 29 июня

На московского политика Илью Яшина завели уголовное дело по статье о "военных фейках", сообщил его адвокат. Это 71-е дело по данной статье с начала вторжения России в Украину. Сам Яшин прогнозировал, что административный арест, который он сейчас отбывает, закончится возбуждением дела, как это было с другим политиком Владимиром Кара-Мурзой - тот был отправлен в СИЗО и одновременно признан "иностранным агентом".

"В отношении Ильи Яшина главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ. Сейчас мне позвонил следователь - начинается обыск у него дома. Еду на место", - написал в "Фейсбуке" адвокат Вадим Прохоров. Следственный комитет России (СКР) пока не дает комментарии на эту тему.

Сейчас Яшин отбывает 15 суток ареста по административному делу. Он должен был закончиться ночью в среду.

28 июня Хамовнический суд Москвы признал Яшина, муниципального депутата Красносельского района Москвы, виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В рапортах полицейских было сказано, что он отказался предъявить документы и оказал активное неповиновение законным требованиям полицейских. Сам Яшин сообщал, что гулял в парке с подругой и бесприкословно подчинился требованию троих полицейских пройти с ними.

Политик предполагал, что его административный арест - пролог к будущему уголовному делу.

"Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления", - писал он в своем телеграм-канале.

Политический активист и журналист Кара-Мурза (внесен в реестр "иностранных агентов") был арестован 22 апреля сразу после отбытия 15 суток ареста, которые ему, как и Яшину, назначили по административному делу о неповиновении полиции. Поводом для уголовного дела стало выступление в США перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны.

В мае на Яшина составили четыре протокола по административной статье о "дискредитации" российской армии.

Яшин, прогнозируя возбуждение дела против него по статье о "военных фейках", писал: "Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание - это способ оказать на меня давление".

Он также допускал, что его арест может быть связан с муниципальными выборами, которые стартовали в Москве: "Меня пытаются изолировать, чтобы помешать в организации избирательной кампании. В последние дни по городу прокатилась целая серия задержаний независимых мундепов".

В последним посте, который опубликован в его телеграм-канале, сказано: "В 1:20 меня должны выпустить на свободу из московского спецприемника №2 (Мневники). Может, выпустят. А может - нет. Самому интересно. Вы как думаете?"

Согласно подсчетам правозащитников, уголовное дело против Яшина стало 71-м, возбужденным с середины марта по ст. 207.3 УК РФ о "военных фейках".

Первые три уголовных дела возбудили уже 16 марта - против известного блогера Вероники Белоцерковской, а также двух жителей Томской области. О том, кто еще стал обвиняемым в распространении "военных фейков", читайте тут.