Президент Шри-Ланки покинул страну на фоне массовых протестов
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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса покинул страну на фоне массовых протестов в связи с экономическим кризисом.
Как сообщают информагентства, президент в сопровождении супруги и охраны сел в военный самолет Ан-32 и отправился в неизвестном направлении.
По некоторым данным, он может направляться на Мальдивы.
Местонахождение президента было неизвестно с субботы, после того как толпа протестующих ворвалась в его дворец.
Как сообщили источники Би-би-си, брат президента, бывший министр финансов Базил Раджапакса, также уехал из страны
Протестующие требовали отставки президента и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.
Во вторник он подтвердил, что получил от президента прошение об отставке. Нового президента парламент страны планирует выбрать 20 июля.