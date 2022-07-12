Президент Шри-Ланки покинул страну на фоне массовых протестов

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса покинул страну на фоне массовых протестов в связи с экономическим кризисом.

Как сообщают информагентства, президент в сопровождении супруги и охраны сел в военный самолет Ан-32 и отправился в неизвестном направлении.

По некоторым данным, он может направляться на Мальдивы.

Местонахождение президента было неизвестно с субботы, после того как толпа протестующих ворвалась в его дворец.

Как сообщили источники Би-би-си, брат президента, бывший министр финансов Базил Раджапакса, также уехал из страны

Протестующие требовали отставки президента и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.