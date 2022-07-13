Военная промышленность и импортозамещение: почему министр Мантуров станет еще и вице-премьером

21 минуту назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заодно станет новым вице-премьером российского правительства. В этой должности Госдума должна утвердить его в пятницу на внеплановом заседании. Повышение Мантурова может объясняться тем, что он отвечает не только за развитие промышленности в условиях войны, но и за импортозамещение, необходимое российской экономике из-за западных санкций.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому у главы правительства теперь будет 11 заместителей вместо 10. Еще одним вице-премьером станет министр промышленности и торговли (он будет совмещать две должности).

После этого пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли.

После изменения Конституции РФ в 2020 году Госдума по предложению председателя правительства России утверждает кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров (за исключением тех, которых назначает президент).

Во вторник поздно вечером газета РБК сообщила, что курирующий космос и оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку в ближайшее время. По словам источников РБК, знакомых с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы "Роскосмоса", которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.

По словам двух источников "Ведомостей", близких к правительству, Мантурову "частично перейдет функционал Борисова".

Правда, глава фракции "Справедливой России" Сергей Миронов, отвечая на вопросы журналистов в среду, сказал, что на заседании Думы будет обсуждаться всего один кадровый вопрос - назначение Мантурова на новую должность, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 15 июля Госдума соберется на внеочередное заседание, которое понадобилось из-за того, что "​​накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", говорилось в официальном аккаунте Госдумы в "Телеграме".

О том, что сформированная Советом Думы повестка пленарного заседания 15 июля не выглядит срочной ранее писала Би-би-си. Эксперты и СМИ предполагали, что экстренное заседание Госдумы могло понадобиться для утверждения кадровых вопросов.

О чем говорят эти перестановки?

Когда в 2018 году Юрия Борисова назначали на должность вице-премьера и куратора военно-промышленного комплекса, космической и авиационной промышленностей, то в военной среде это было воспринято с энтузиазмом.

Он действительно выглядел более уместно на фоне фигуры своего предшественника Дмитрия Рогозина. Борисов с его биографией военного администратора, проработавшего на управленческих должностях на производстве в ВПК и в минобороны, контрастировал с ярким политиком Рогозиным, известным своими образными высказываниями в соцсетях и интервью.

Однако с началом военного конфликта в Украине к ВПК и авиапрому у российского руководства возникло довольно много вопросов. Российская армия столкнулась с нехваткой многих систем, необходимых для ведения боевых действий, а российская авиация оказалась в ситуации, когда при остром дефиците иностранных самолетов и поставок зарубежных комплектующих у нее нет в массовом производстве ни одного авиалайнера, в котором не было бы иностранных компонентов.

Сложно сказать, насколько велика в этом вина Юрия Борисова - циклы разработки и организации производства на военном и авиационном производстве по времени часто занимают гораздо больше четырех лет. С другой стороны, ситуация, в которой оказалась российская военная промышленность, очевидно, требует организационных решений.

Денис Мантуров работает министром промышленности и торговли с 2012 года, до этого еще пять лет работал заместителем главы того же ведомства.

Мантуров сейчас - важный чиновник для российской экономики. Ведь он отвечает не только за развитие промышленности в условиях войны, но и за импортозамещение, актуальное для российской экономики из-за санкций и нарастающей изоляции, которое, правда, пока в России проходит не очень удачно.

Практически одновременно с повышением Мантурова стало известно о том, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) появится новый координационный совет по импортозамещению и технологической независимости. Его сопредседателем стала генеральный директор фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР, работает под брендом "Иннопрактика") Катерина Тихонова, которую западные СМИ называют дочерью Владимира Путина. О создании совета в РСПП сообщил РБК.

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Петр Козлов,

корреспондент Би-би-си

Повышение Дениса Мантурова до вице-премьера с сохранением прежнего министерского портфеля происходит в момент, когда экономика России находится под тяжелым прессом международных санкций. И чтобы выжить, стране из-под него нужно во что бы то ни стало выходить.

Казалось бы, для этого все уже должно быть готово. Ведь с 2014 года еще в премьерство Дмитрия Медведева после аннексии Крыма Россия взяла курс на импортозамещение. Страна не должна зависеть от "так называемых западных партнеров", которые хотят поставить ее на колени. Построим свою промышленность и будем самодостаточны. Примерно в таком ключе звучали декларации российских политиков и чиновников.

И восемь лет под этим лозунгом кипела, бурлила работа. Стучали клавиши на клавиатурах и работали принтеры в кабинетах министерств и ведомств. Шуршали подошвы дорогих чиновничьих туфель по бетону производственных цехов перед отраслевыми совещаниями под камеры федерального ТВ.

Потом настало 24 февраля, российская армия перешла границу с Украиной, начали гибнуть сотни и тысячи людей. Запад ввел тяжелейшие санкции. И в этот момент российская импортозамещенная промышленность должна была, как в той сказке, взмахнуть рукавом, а из него должны были вылететь полностью отечественный авиалайнер МС-21. А следом современный "Йотафон" с двумя экранами. А за ним отечественные компьютеры на процессоре "Эльбрус", отечественные комфортные автомобили, отечественные комфортные высокоскоростные поезда, отечественная удобная массовая качественная и недорогая одежда и обувь… И так далее.

Но этого не произошло. Вдруг выяснилось, что все импортозамещение скорее было импортированием, чем замещением чем-то своим и конкурентным. Замещение существовало больше в чиновничьих бумагах, программах, проспектах и стратегиях.

Все эти годы в качестве профильного министра по "импортозамещению" летал, ездил, совещался, проверял, отчитывался как раз тот самый Денис Мантуров (на должности министра с 2012 года).

"Резко ускорить работу правительства по импортозамещению" - гласят передовицы российских газет, объясняя это назначение. Почти что "Выполнить пятилетку за три года".