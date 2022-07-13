Илье Яшину предъявили обвинение по делу о "военных фейках"

час назад

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Автор фото, Artem Geodakyan/TASS

Депутату московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину предъявили обвинения в распространении "фейков о российской армии по мотивам политической ненависти", сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Во время допроса Яшин отказался давать показания из-за "очевидной политической мотивированности данного уголовного дела".

Сегодня в 14 часов по Москве состоится заседание Басманного суда, на котором следствие потребует отправить политика в СИЗО на два месяца.

Сам Яшин как раз сегодня должен выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.

Поводом для возбуждения дела стал эфир на YouTube, где политик говорил про массовые убийства в украинском городе Буча.

Уголовное дело против него возбуждено по части 2 ст. 207.3 УК, которая предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Яшин - один из немногих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину. Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на преследования.

В мае на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовали по трем из них на 90 тысяч рублей. За повторное нарушение по этой статье грозит уголовное дело.

"Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню", - заявлял Яшин.

В июле 2021 года политик ушел с поста главы совета Красносельского района Москвы. Свое решение он объяснил тогда усилившимся давлением на муниципалитет Красносельского района.

71-е уголовное дело

Согласно подсчетам правозащитников, уголовное дело против Яшина стало 71-м, возбужденным с середины марта по ст. 207.3 УК РФ о "военных фейках".

По четырем уголовным делам уже вынесены решения суда. Самый жесткий приговор получил соратник Яшина Алексей Горинов - он тоже депутат Красносельского района Москвы.