Встреча в Турции - Украина и Россия надеются разблокировать экспорт украинского зерна

13 июля 2022, 11:07 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В порту Одессы с началом войны застряло много торговых судов из разных стран

В турецком Стамбуле в среду проходит встреча военных делегаций Украины, России и Турции, а также представителей ООН, на которой стороны надеются договориться о разблокировании морского экспорта украинского зерна.

Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но эти каналы позволяют экспортировать лишь небольшую долю довоенных объемов. После вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия.

Между тем резкое сокращение экспорта украинского (и отчасти российского) зерна грозит продовольственным кризисом многим небогатым странам.

Относительно результатов сегодняшняй встречи в Стамбуле стороны дают разные прогнозы разной степени расплывчатости.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью испанской газете El Pais сказал, что стороны уже близки к соглашению.

"Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией, в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна," - сказал Кулеба.

По его мнению, Россия тоже заинтересована в разблокировании зернового экспорта, так как хочет показать странам Африки и Азии, что заботится о них. В то же время Кулеба не исключает, что Россия может прервать переговоры.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинцы утверждает, что освобождение от россиян острова Змеиный близ дельты Дуная позволило разблокировать для судоходства северный рукав дельты (фото Змениного сделано до войны)

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Российское государственное агентство РИА Новости пишет, ссылаясь на "дипломатический источник", что надежды на договоренность довольно велики.

Что касается ООН, то ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш во вторник, наоборот, призвал не возлагать слишком большие надежды на встречу в Стамбуле.

По сведениям разных изданий, Россия выдвигает на переговорах требования, связанные с сакнкциями против нее и не имеющие прямого отношения к экспорту зерна.

Фундаментальная причина остановки экспорта зерна - это развязанная Россией война, но что касается непосредственно блокады черноморских портов, тут стороны сваливают вину друг на друга. Украина обвиняет Россию в блокаде, россияне возражают, что это украинцы заминировали проходы к портам, украинцы возвращают обвинения, говоря, что у них нет гарантий, что если в минных заграждениях появятся проходы, ими не воспользуется российский флот.

По информации агентства Рейтер, полученной от дипломатов, стороны обсуждают следующую схему: украинские морские силы будут сопровождать суда с зерном через минные поля, Россия обязуется не нападать во время проводки судов, а Турция при поддержке ООН займется досмотром идущих в Одессу судов, чтобы не допустить провоза на них оружия - этого требует Россия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что стороны - "в двух шагах" от разблокирования морского экспорта украинского зерна

Министерство инфраструктуры и Администрация морских портов Украины в последние дни объявляли, что освобождение острова Змеиный от российских войск и начало движения судов по рукаву Быстрый на севере дунайской дельты поможет увеличить экспорт украинского зерна через дунайские порты - но до довоенных объемов экспорта все равно будет еще далеко.

Министерство инфраструктуры Украины объявило во вторник, что по рукаву Быстрый к трем украинским портам на Дунае в последние дни прошли уже 16 судов.

В то же время министерство отмечает, что пропускная способность открывшегося рукава - всего 4 судна в сутки.

"Мы ведем переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества проходов через Сулинский канал. При этих условиях и наличии пути через рукав Быстрый мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано, и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", - цитировала пресс-служба министерства заместителя министра Юрия Васькова.

Полмиллиона тонн - это, судя по выкладкам министерства инфраструктуры, лишь 1/11 дефицита экспортных мощностей, образовавшегося из-за войны и блокады основных морских портов Украины. В апреле, например, удалось экспортировать 2,5 млн тонн продукции, пишет министерство, тогда как месячная потребность составляет 8 млн тонн.

Перед этим украинские ведомства сообщали, что на рейде у Сулинского канала (он проходит по центру дельты Дуная, по территории Румынии) в Черном море скопились, ожидая входа в Дунай, 130 судов.

Об упрощении таможенного контроля

Андрей Захаров, корреспондент Би-би-си

Накануне, 12 июля, группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла в Госдуму законопроект об упрощении таможенного контроля для провоза грузов на оккупированные территории Украины, включая самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В текст законопроекта они обозначены сложным эвфемизмом "территории, примыкающие к районам проведения специальной военной операции".

Как ранее рассказывала Би-би-си, основной маршрут вывоза украинского зерна с оккупированных частей Запорожской и Херсонских областей - сухопутный: сотни зерновозов в ежедневном режиме курсируют между материковой Украиной и аннексированным Крымом.

При этом таможенный контроль на административной границе в районе Армянска сохраняется, хотя Россия по факту контролирует обе территории. Из-за этого зерновозы могут стоять в очереди до суток, а сама очередь прекрасно видна на спутниковых снимках.

Депутаты предлагают применять для товаров, которые завозятся в Россию с оккупированных территорий Украины, нормы Евразийского экономического союза: они более мягкие и, например, не всегда требуют тщательного досмотра. В качестве объяснения, зачем это делать, они указывают, что на административных границах подолгу стоят гуманитарные грузы, а фермеры, которые везут свой урожай, терпят убытки.

Би-би-си рассказывала, что часть зерна, которое вывозится с оккупированных территорий, забирается у фермеров без какой-либо оплаты - как правило, у тех, которые отказались сотрудничать с российскими властями. Часть фермеров продает урожай, не имея возможности вывезти его куда-либо еще, однако сделки происходят по ценам, ниже рыночных.