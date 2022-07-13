Журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву приговорили еще к восьми годам колонии

час назад

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Подпись к фото, Суммарно, начиная с 2020 года, Екатерина Андреева получила 10 лет колонии

13 июля Гомельский областной суд приговорил журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву к восьми годам колонии за измену государству.

Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны, адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Екатерина Андреева, на данный момент отбывающая срок по другой статье, должна была выйти на свободу в сентябре этого года, но в апреле ее родным стало известно о новом обвинении.

Супруг Андреевой Игорь Ильяш назвал дело об измене государству "чудовищной местью за журналистскую деятельность".

​​"Катя абсолютно невиновна, - ранее писал Ильяш. - Она никогда не совершала ничего противозаконного".