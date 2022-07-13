Журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву приговорили еще к восьми годам колонии
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
13 июля Гомельский областной суд приговорил журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву к восьми годам колонии за измену государству.
Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны, адвокат находится под подпиской о неразглашении.
Екатерина Андреева, на данный момент отбывающая срок по другой статье, должна была выйти на свободу в сентябре этого года, но в апреле ее родным стало известно о новом обвинении.
Супруг Андреевой Игорь Ильяш назвал дело об измене государству "чудовищной местью за журналистскую деятельность".
"Катя абсолютно невиновна, - ранее писал Ильяш. - Она никогда не совершала ничего противозаконного".
Екатерину Андрееву и ее коллегу, оператора Дарью Чульцову, задержали в ноябре 2020 года во время освещения протестов. В феврале суд приговорил их к двум годам колонии за организацию беспорядков (статья 342 УК). Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.