"Оленья луна". В ночь на четверг можно будет увидеть самое яркое полнолуние этого года

37 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В ночь с 13 на 14 июля в ночном небе можно будет увидеть самую большую суперлуну в этом году. В момент полнолуния спутник Земли подойдет к нам на самое близкое в этом году расстояние.

Суперлунием называют явление, когда полнолуние наступает в пределах трех суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку её эллиптической орбиты (перигей).

Благодаря этому явлению Луна кажется нам больше и ярче, чем обычно.

На юго-востоке Англии восход Луны можно будет наблюдать в 21:47 по местному времени, в России - после 21 часа.

"Луна в 12:09 по московскому времени подойдет к Земле на 357 263 километра и окажется на самом минимальном расстоянии от нее в 2022 году. Видимый диаметр Луны - 33 минуты 27 секунд", - сообщили в Московском планетарии.

Астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Таня де Салес Маркес рассказала, что полная Луна в перигее выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем Луна в апогее - самой дальней от Земли точке на ее эллиптической орбите.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Находясь вблизи горизонта, Луна благодаря законам оптики кажется еще больше

"Оленья луна"

Астроном добавила, что Луна будет выглядеть еще больше сразу после ее восхода из-за оптического эффекта, называемого "лунной иллюзией".

"Для тех, кто сможет увидеть чистую линию горизонта, восходящая Луна может стать впечатляющим зрелищем", - отметила она.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что известно про самое долгое лунное затмение XXI века

Индейцы-алгонкины с северо-востока США называли июльское полнолуние "оленьей Луной". Это связано с тем, что полнолуние приходится на период, когда у самцов оленей вырастают новые рога.

Европейцы называли это явление "сенной Луной" из-за начинающегося в это время года сенокоса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Северной Америке это полнолуние называют оленьим

Для индусов, буддистов и последователей джайнизма это "полнолуние гуру" - время для очищения разума и воздания почестей своему гуру или духовному учителю.

Сам же термин "суперлуние" был впервые использован астрологом Ричардом Нолле в 1979 году.

Автор фото, DEA / ALBERT CEOLAN Подпись к фото, В Европе это полнолуние называют сенным из-за начинающейся поры заготовки сена на зиму

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