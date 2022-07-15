ЕС готовит "золотой пакет" санкций против России за войну в Украине

час назад

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Автор фото, Reuters

Евросоюз подготовил очередной раунд санкций против России за войну в Украине. В седьмой пакет попадет запрет на импорт российского золота. Кроме того, Евросоюз прикроет часть лазеек и четче пропишет исключение для импорта российского продовольствия.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович сказал в пятницу, что седьмой пакет будет опубликован, как только его согласуют все 27 стран ЕС, передает Франс пресс.

Еврокомиссия может одобрить его уже сегодня, пишет Рейтер со ссылкой на свои источники. Один из них называет пакет не седьмым, а "шестым с половиной", поскольку он намного скромнее предыдущих, включавших, в частности, эмбарго на российскую нефть.

Послы стран ЕС соберутся для утверждения "золотого пакета" на следующей неделе - последней рабочей перед летними каникулами.

Предыдущий "нефтяной пакет" согласовать быстро не получилось из-за неуступчивой Венгрии. В итоге нефтяное эмбарго оказалось частичным и отсроченным на месяцы.

Венгрия не угомонилась - ее руководитель Виктор Орбан в пятницу ругался на санкции по местному радио.

"Санкции не помогают Украине, наносят урон европейской экономике, и если так будет продолжаться, они ее добьют, - цитирует Орбана Рейтер. - Вынести такое невозможно".

А вот еврокомиссар Шефчович уверен, что ЕС сдюжит.

"Я никогда не видел такого единства среди стран-членов союза. Пусть нам очень трудно, но мы не остановимся, потому что труднее сейчас украинцам, которые борются за свою свободу", - сказал он.

Ужесточения и поблажки

В седьмом пакете санкций, помимо запрета на импорт золота, в том числе через третьи страны, будет расширен список лиц, которых ЕС считает пособниками Владимира Путина в убийстве украинцев, уничтожении и захвате их страны.

Автор фото, Reuters

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Кроме того, ЕС ужесточит часть запретов на поставку в Россию продукции двойного назначения, включая оборудование и нефтехимию, а вот исключение из санкций против российского торгового флота уточнит, пишет Рейтер со ссылкой на источники.

Россия и некоторые страны Африки обвиняют Запад в том, что санкции усугубили продовольственный кризис в мире. ЕС отвергает эти обвинения и указывает, что запрет российским судам заходить в европейские порты никогда не распространялся на зерно и продовольствие. Однако некоторые трейдеры отказывались принимать грузы от перевозчиков, аффилированных с попавшими под санкции российским госкомпаниями, и теперь ЕС уточнит, что это тоже разрешено.

В то же время для танкерного флота санкции ужесточат, чтобы прикрыть лазейку в прежнем эмбарго, которая позволяла им переваливать грузы в море у самой границы порта, не заходя в него.

Рейтер также пишет, что давно обсуждаемый запрет на предоставление России услуг облачного хранения данных в седьмой пакет не попадет, потому что ЕС хочет синхронизировать его с Великобританией и США, в юрисдикции которых находятся все гиганты этого сектора.

Запад старается координировать санкционное давление на Кремль еще с 2014 года, после первого нападения на Украину, когда Россия аннексировала Крым и организовала вооруженный конфликт в Донбассе. Перед февральским вторжением развитый демократический мир перешел от сдерживания к экономическому наступлению в попытке подорвать способность Кремля финансировать агрессию.

Европа оказалась в санкционных аутсайдерах - большинство ее союзников решительнее рвут связи с Россией.

Так, США, Великобритания, Япония и Канада объявили об отказе от покупки золота в России еще в конце июня на встрече "Большой семерки". Европейские члены G7 - Германия, Франция и Италия - компанию им тогда не составили.

По двум главным причинам. Во-первых, Европа отстает от союзников, поскольку ЕС - крупнейший и ближайший торговый партнер России, и разрыв давно сложившихся отношений с ней дорого обходится европейцам. А во-вторых, в ЕС введение санкций должны одобрить все 27 стран (и отменить их не получится, если будут несогласные).

Санкции рассчитаны на годы. Экономика России последние десятилетия развивалась в тесном сплетении с Западом, на западных технологиях, кредитах и инвестициях. Полностью заместить их невозможно, к тому же Россия теряет и самого богатого покупателя ее основного товара - энергоресурсов.

Кремль считает санкции попыткой поставить Россию на колени и отвечает контрмерами. Его главное орудие - природный газ.