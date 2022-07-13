По железной дороге - можно. Пять главных вопросов о калининградском транзите

47 минут назад

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Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

Россия, страны Балтии и ЕС уже почти месяц спорят о том, какие товары можно перевозить транзитом из России в Калининградскую область через территорию Литвы. В эту среду Еврокомиссия прояснила ситуацию: транзит по железной дороге разрешен, а автомобильные перевозки остались под запретом. Би-би-си отвечает на главные вопросы о частичной транспортной блокаде Калининградской области и ее последствиях.

В среду Еврокомиссия прояснила правила транзита грузов из России в Калининградскую область через территорию Литвы. В последние недели транспортная блокада области стала отдельным конфликтом в противостоянии России и европейских стран. Российские политики дошли до угроз военным вторжением в страны Балтии.

Разъяснения Еврокомиссии можно свести к нескольким пунктам:

Из России в Калининград можно везти грузы по территории Литвы по автомобильным дорогам, если там нет товаров, подпадающих под санкции. То есть можно, например, ввести в Калининград транзитом яблоки или картофель, но не цемент.

Транспортные компании, зарегистрированные в России, не могут возить грузы по ЕС - кроме случаев транзита из России в Калининград.

Транзит по железной дороге не ограничен. Страны-члены ЕС при этом должны сами следить за выполнением санкций, например, объем транзита должен оставаться на среднем уровне за последние три года.

Разъяснения Еврокомиссии вряд ли разрешат конфликт вокруг транзита товаров в Калининград. Россия пытается добиться полной отмены ограничений. Представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что у Москвы остались вопросы к документу.

Би-би-си отвечает на главные вопросы о частичной транспортной блокаде российского эксклава.

Откуда взялись запреты на перевозку грузов?

Конфликт начался еще в начале июня: тогда Литовские железные дороги уведомили РЖД о прекращении транзита между Калининградом и остальной частью России ряда товаров, подпадающих под санкции Евросоюза.

Полный перечень запрещенных к транзиту товаров, опубликованный минэкономразвития Калининградской области через несколько дней, занял почти 70 страниц. Среди грузов, попавших под запрет - автомобили, алкоголь, сигареты, удобрения, некоторые виды химикатов, краска, ювелирные изделия, некоторые виды мебели и так далее.

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10 июля вступил в силу запрет на перевозку через Литву в Калининград еще нескольких видов товаров: цемента, спирта, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипса, судовых деталей и некоторой другой продукции российского производства.

Литва подчеркивает, что запрет является ступенчатой реализацией санкций ЕС. По другим данным, запрет изначально не следовал напрямую из текста санкций. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что меры, введенные в июне, были приняты после "консультаций с Европейской комиссией и в соответствии с ее рекомендациями".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что в первой половине июня Европейская комиссия по запросу литовской стороны направила разъяснения по поводу применения санкций против России. Там, среди прочего, был пункт о том, как возить транзитом из России в Калининград и обратно товары, которые находятся под европейскими санкциями (то есть торговать ими напрямую между Россией и ЕС нельзя). По его словам, до этого разъяснения Литва пропускала товары транзитом из России.

В любом случае, при нынешней трактовке санкций регион ждет поэтапное введение новых ограничений. С 10 августа вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря - на российскую нефть и нефтепродукты.

По данным российской стороны, половина товаров, которые до этого ввозились в Калининград, к концу года попадут под запрет.

Как вообще регулируется перевозка грузов в Калининград из России через Литву?

О том, какие соглашения нарушает запрет транзита, много говорят российские политики и чиновники. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Литва нарушает cоглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, согласно которому стороны должны обеспечивать "свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны" (статья 12).

Правда, в статье 19 того же соглашения говорится о том, что документ не исключает запретов или ограничений импорта, экспорта и транзита товаров - и перечислены возможные основания. Среди них, впрочем, нет экономических санкций.

Российские чиновники вспоминают и другие международные договоры - например соглашение 1947 года, на основе которого спустя почти полвека была образована Всемирная торговая организация: в нем "устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны", говорится там.

Однако в ситуации, когда акты ЕС запрещают транзит подсанкционных товаров, Литва может принять позицию, что внутренний акт ЕС превалирует над международным договором самой Литвы.

Как могут переориентироваться потоки грузов? Новые схемы будут дороже?

Альтернативой поставкам по железной дороге и автомобильным транспортом может стать доставка морем, но и тут есть свои сложности.

Сейчас перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов России осуществляется по двум регулярным линиям - Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград.

Паромное сообщение - это дополнительное звено в перевозке груза, которое делает перевозку дороже, говорит генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров. Насколько увеличится стоимость доставки, зависит от конкретного маршрута.

По оценке президента НИЦ "Перевозки и инфраструктура" Павла Иванкина, которую приводили "Ведомости", увеличение транспортных издержек при переводе грузовых потоков на морские линии может составить от 3 до 18%.

В конце июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов дал правительству области поручение в течение двух недель подготовить проект нормативного акта о субсидировании тарифов для морской доставки грузов, утверждал губернатор Алиханов. Фактически тарифы будут удерживаться на низком уровне за счет бюджета.

По всей видимости, фактическое перенаправление потоков уже началось - 8 июля первый контейнерный поезд, который обычно следовал с терминала под Москвой транзитом через Литву в Калининградскую область, был перенаправлен в порт Усть-Луга. Контейнеры пойдут в эксклав по морской грузовой линии Усть-Луга - Балтийск.

Для того, чтобы обеспечить Калининградскую область товарами, нужно развитие паромного сообщения и выход дополнительных контейнеровозов, говорит Бурмистров.

"Росморпорт" уже сообщал о том, что загрузка работающих на линии Усть-Луга - Балтийск морских автомобильно-железнодорожных паромов "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" составляет практически 100%. Нефтепродукты составляют от 30 до 50% от общего объема груза, перевозимого паромами в железнодорожных вагонах.

Как запрет транзита влияет на экономику Калининградской области? А Литвы?

По оценке Литовских железных дорог, которую приводило агентство Рейтер, уже вступившие в силу ограничения коснутся примерно 15% от 3,7 млн тонн грузов, перевезенных из России в Калининград в первой половине 2022 года.

По оценке главы региона, наибольшее влияние на экономику области оказывает запрет на транзит цемента и металлов. При этом перебои с цементом начались еще до запретов - весной, когда лизинговые компании вроде ГТЛК, владеющие вагонами для перевозки цемента, попали под санкции.

"Да, запрет не распространяется на продукты питания, но без того же цемента мы не можем строить ни школы, ни больницы. То есть это вопрос нормального существования миллиона с лишним человек и экономики нашего региона", - говорил Алиханов в интервью "Ведомостям".

Также губернатор утверждал, что для Литвы российский транзит - это источник пополнения бюджета и занятости. Российские эксперты тут соглашаются: по оценке старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, калининградский транзит приносит стране 40-45% дохода от эксплуатации железных дорог.

Также литовские автоперевозчики активно доставляют европейские товары через Россию в Центральную Азию.

"Литовский бизнес в автотранспорте представлен в первую очередь малыми предприятиями - это означает выпадение из финансовой активности тех, у кого есть 1-2 машины и кто доставляет грузы," - говорит Оленченко.

По данным литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков "Линава", в результате вступивших в силу с 10 июля санкций ЕС, запрещающих ввоз цемента, спирта и других товаров в Калининград, пострадает 5-7% всех литовских компаний.

Впрочем, не все согласны с этими мрачными оценками. Экономиста литовского банка Luminor Жигимантас Маурицас считает, что объем перевозрк литовским грузовым транспортом (дорожным, железнодорожным и морским) в Россию в 2021 году составлял 280 млн евро или около 0,5 % ВВП Литвы.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Калининград оказался в транспортной блокаде

Какие ответные меры предлагает Россия? Они могут сработать?

В течение нескольких недель в конце июня и начале июля многие российские чиновники делали жесткие заявления в ответ на запрет.

Так, первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что если блокада Калининграда произойдет, "то дело может дойти до вооруженного конфликта".

"Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена", - говорилось в комментарии российского МИД от 8 июля.

11 июля возможные совместные меры в связи с ограничением транзита обсуждали по телефону Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Губернатор Калининградской области в своем телеграм-канале написал, что в качестве ответной меры он предлагает полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя балтийскими странами и Россией. При этом для Калининградской области будет сделано исключение.

По его идее, это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.

Другими словами, если кто-то захочет ввезти что-то, например, из Европы в Азию транзитом через Россию, единственным "окном" для этого будет калининградский порт.

Однако поставки товаров между Россией и Прибалтийскими странами и без новых запретов сокращались с начала весны из-за санкций.

Объем экспорта товаров литовского происхождения в Россию в 2021 году составлял 370 млн евро - 0,7% ВВП страны, перечисляет Жигимантас Маурицас. Экспорт литовских услуг в Россию в 2021 году оценивался в 780 млн евро - 1,4 % ВВП. Общий экспорт Литвы в Россию в 2021 году составлял 2,1% ВВП.

Весной 2022 года экспорт товаров литовского происхождения в Россию сократился примерно на 60%, а в настоящее время почти прекратился, писал Маурицас.

Правда, есть и другие данные - как пишет портал Delfi со ссылкой на департамент статистики Литвы, в марте этого года, когда уже шла война в Украине, импорт из России в Литву увеличился на 55% (частично рост в денежном выражении обусловлен повышением цен).

Больше всего выросли ввоз и цены на минеральное топливо (например, нефть), удобрения, животные и растительные жиры, зерно, черные металлы, древесину. Часть этих товаров попали под нынешний запрет на перевозку.

Для Эстонии полное прекращение импорта товаров из России и Беларуси означает, что расходы местных компаний вырастут на 860 млн евро (в ценах 2021 года), следует из отчета Центра мониторинга развития - его цитировала эстонская газета Postimees.

Из-за стремительного роста цен на энергоносители импорт товаров из России и Беларуси увеличился в денежном выражении почти вдвое по сравнению с 2020 годом.

Еще одной из мер по отношению к Литве может стать иск России в стокгольмский арбитраж, считает Владимир Оленченко из ИМЭМО РАН.

"Я рассматриваю это как один из вариантов. На мой взгляд, он юридически перспективный, потому что тут в позиции литовской стороны есть ряд несоответствий, которые дают основная с ней вести дела через арбитраж", - отмечает Оленченко.

Насколько эти запреты окончательные?

Возможность компромисса между Россией и ЕС именно по вопросу транзита явно есть - вопрос в том, примут ли его страны Балтии и на каких условиях.

13 июля "Известия" написали со ссылкой на свои источники, что Россия принципиально договорилась с ЕС о снятии запрета на транзит, однако против по-прежнему выступает Литва. Один из вариантов реализации этого сценария - в том, что разрешение на транзит в Калининград якобы могут прописать отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России.

Чиновники Евросоюза и раньше говорили, что запрет может быть снят.

Так, на саммите НАТО в Мадриде в конце июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал Литву и ЕС снять ограничения на грузовые перевозки из России в ее Калининградский эксклав, утверждая, что санкции ЕС против Москвы там применяться не должны.

В тот же день Рейтер со ссылкой на свои источники сообщил, что торговля через Литву с российским эксклавом может вернуться в нормальное русло в течение нескольких дней, поскольку европейские официальные лица склоняются к компромиссному соглашению.

По словам одного из этих людей, один из компромиссов может предусматривать освобождение от санкций ЕС движения грузов между Россией и Калининградом на том основании, что это не считается нормальной международной торговлей, поскольку эксклав - часть России.

Эта уступка может быть сделана только при условии, что подсанкционные грузы будут использоваться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт. Однако проконтролировать это будет сложно, говорили источники Рейтер.

Как раз отсутствия контроля на своей территории опасается Литва. Советник президента страны Аста Скайсгирите говорила, что литовские власти не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область РФ через свою территорию.

"Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории", - сказала она.

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