Евро дешевле доллара, а российская бумага все-таки не полезна для глаз. Главные экономические новости дня

час назад

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Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Калининградский транзит - европейцы пошли навстречу

Еврокомиссия в среду опубликовала разъяснения по транзиту санкционных грузов в Калининград через территорию Литвы.

Если следовать санкциям ЕС, объявленным в ответ на российское вторжение в Украину, то по дорогам Литвы нельзя возить подсанкционные грузы - например, цемент, удобрения, алкоголь или сигареты. Зато можно провести, например, российские яблоки, картофель и другие товары, не попавшие в санкционные списки Евросоюза.

Сейчас Еврокомиссия разъяснила, что транзит запрещен только по автодорогам, а на железнодорожном транспорте разрешен - "при осуществлении эффективного контроля". Однако транзит технологий военного и двойного назначения полностью запрещен.

Этот транзитный спор длится примерно месяц. Москва настаивает, что Литва и Европа не имеют права нарушать договор о транзите, гарантирующий поставки в эксклав. Европейские политики после угроз Москвы начали смягчать свою позицию, но, как сообщали СМИ, власти Литвы настаивали на жестком следовании санкционной политики.

Комментируя разъяснение Еврокомиссии, МИД России едва ли не впервые за время вторжения в Украину сдержанно похвалил европейцев за "проявление реализма и здравомыслия".

Евро дешевле доллара

Накануне евро практически вышел на паритет с долларом. В среду европейская валюта - впервые за 20 лет - ненадолго упала ниже этого уровня: за доллар давали 0,9998 евро.

Всего с начала года евро подешевел к доллару на 12%.

Причин две: сиюминутная - высокая инфляция в США. Рынки ждут, что Федеральный резерв ответит на нее повышением ставок. Чем выше ставки, тем меньше конкретной валюты (в данном случае, доллара) в экономике, и тем дороже она стоит.

Долгосрочная причина - на границе ЕС идет война, вот-вот дадут о себе знать попытки снизить зависимость от энергоресурсов, и все это вкупе может привести к рецессии.

Неочевидные бенефициары этой ситуации - россияне, которые выводят деньги из России через криптовалюты. Они покупают "криптодоллар" за рубли, а затем продают его за евро. Forbes пишет, что это распространенная схема. Сейчас "криптодоллар" стоит относительно недорого - около 60 рублей, как и обычный. А один "криптодоллар" можно обменять на один евро - а еще недавно только на 0,7-0,8.

Бумага не белая, зато полезная?

Российские чиновники пытаются найти пользу в санкциях и уходе из страны западных компаний.

Еще весной в России пропала белая офисная бумага. Причина в том, что в Россию перестали ввозить отбеливатель из ЕС - аналогов его в стране не было. Цены на белую бумагу в магазинах взлетели. Позже пачки белой бумаги появились на Avito. Чиновники же говорили, что нашли продавцов красителя в Азии - и скоро белая бумага вернется.

В середине июля в российских магазинах продается офисная бумага, но кремового цвета. А в среду замминистра промышленности России Олег Бочаров заявил, что именно такая бумага полезна для глаз человека - в отличие от беленой.

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"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека", - сказал он.

Би-би-си решила узнать мнение по этому поводу офтальмологов. "Видимо, авторы открытия "полезности" проводили аналогию со смартфонами, когда яркий свет экрана воздействует на циркадные ритмы, вызывает бессонницу и тому подобное, - предположил Дмитрий Сагоненко, врач-офтальмолог, руководитель Московского многопрофильного офтальмологического центра. - Но это не применимо к бумаге, так как она только отражает свет, а не является его источником".

"А вот контрастность на желтом фоне по сравнению с белым теряется, что может вызвать более быструю утомляемость при длительном чтении, - добавил он, не согласившись таким образом с чиновником. - Особенно мелкого текста в условиях низкой освещенности". "Если читать не долго, крупный текст и при хорошем освещении, то разницы можно и не заметить, но при долгом чтении мелкого текста при недостаточном освещении - однозначно усталость наступит быстрее", - пояснил специалист.

"Логического объяснения "чудотворности" здесь не находится", - резюмировал офтальмолог.

Российские компании оставили себе 400 самолетов

Российские авиакомпании не вернули более 400 самолетов иностранных лизингодателей - из 515, которые были в пользовании перевозчиков на момент введения санкций. Об этом написала Washington Post со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.

Иностранные лизингодатели смогли получить обратно лишь около 80 лайнеров. В итоге сумма исковых требований к страховым компаниям по поводу невозврата самолетов от российских перевозчиков достигла 10 млрд долларов.

Сразу после начала войны - в конце февраля - ЕС ввел санкции против российской авиационной промышленности. Самым заметным стал запрет европейским компаниям сдавать в аренду, страховать и обслуживать самолеты, которые летают в России.

Российские компании смогли выкупить небольшую часть самолетов в собственность, несколько машин были были арестованы за границей, одна большая часть так и осталась в России.

Власти заявили, что планируют поддерживать авиакомпании из бюджета, в том числе за счет докапитализации. В среду "Аэрофлот" сообщил, что минфин и Росимущество вложили в компанию 52,5 млрд рублей через выкуп акций в ходе запланированной допэмиссии. Доля государства в капитале национального перевозчика выросла с 57,3% до 73,7%.

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