В России заблокировали сайт фонда “Свободная Бурятия”. Он рассказал об отказавшихся воевать 150 бурятах

46 минут назад

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Автор фото, TASS

В России по требованию Генпрокуратуры заблокирован сайт фонда "Свободная Бурятия". На прошлой неделе российские СМИ сообщили со ссылкой на фонд об отказавшихся от участия в военных действиях в Украине 150 контрактниках из Бурятии.

Сообщалось, что они написали рапорты об увольнении и вернулись домой. Перед этим их в течение нескольких дней якобы удерживали на закрытой территории в Луганской области, угрожая возбуждением уголовных дел. По данным фонда, военные вернулись из Украины 9 июля.

В "Свободной Бурятии" говорят, что всего они помогли 500 военным расторгнуть контракт с минобороны и уехать домой.

В российском минобороны никак не комментировали эти сообщения.

Накануне блокировки в Тункинском районе Бурятии объявили траур из-за гибели военного Цырен-Доржи Дарбалаева в боях в Украине. До 17 июля в районе отменяются все культурно-массовые мероприятия, сообщила пресс-служба муниципалитета.

В конце июня жены военных из Бурятии записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужей домой. "С 24 февраля они участвуют в спецоперации. Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести", - заявили женщины в видео. По их словам, солдаты четыре месяца находятся в военно-полевых условиях.

По данным, которые собирает Би-би-си из открытых источников, Бурятия находится на втором месте среди российских регионов по числу погибших - известно о 207 смертях военных из этого региона в Украине. Больше только в Дагестане - 231 погибший военный родом оттуда.

"Нет семей, которых не затронула бы эта война"

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Как сообщила в беседе с Би-би-си глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, в Бурятии уже нет семей, которых не затронула бы война с Украиной.

"Все знают, что, например, погиб брат моей подруги, погиб мой знакомый, погиб мой одноклассник, погиб знакомый знакомого. Этим охвачена уже вся Бурятия, все осознают масштабы, и многие не понимают, зачем они там воюют. Люди даже говорят: "Сдалась нам эта Украина, что мы с ней делим? У нас, у Бурятии, с ней даже границы нет общей". Военного настроя у людей уже, конечно, нет", - говорит она.

По ее словам, войну в Украине в регионе не поддерживали с самого начала. "Еще в марте, когда мы сняли первое видео "Буряты против войны" (а до этого все в медиа отчитались, что буряты сплошь поддерживают войну), думали, что нам придет очень много хейта из Бурятии - мол, мы тут все за войну, у нас всё классно и не позорьте нас, - рассказывает глава фонда. - Но вместо этого мы почти сразу получили фидбек, прямо противоположный тому, что говорит пропаганда. Люди стали писать: "Спасибо, что вы это сказали, я думал, я тут один против войны".

По словам Гамаржаповой, открытое антивоенное письмо в адрес главы Бурятии Алексея Циденова, опубликованное фондом, подписали 450 человек - несмотря на то, что там нужно указать фамилию и имя. Подписавшиеся люди находятся в Бурятии. "Это был довольно смелый поступок", - резюмирует Гармажапова.