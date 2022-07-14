"Коалиции больше не существует". Премьер Италии Марио Драги заявил о намерении подать в отставку

час назад

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Автор фото, EPA

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ближайшие часы подаст прошение об отставке президенту страны Серджио Маттарелле. Драги сказал, что неможет продолжать работу после того, как он потерял поддержку движения "Пять звезд" — ключевого члена его правящей коалиции.

"Я подам прошение об отставке президенту республики сегодня вечером", - сказал Драги кабинету министров, следует из заявления, опубликованного его офисом.

"Коалиция национального единства, поддержавшая это правительство, больше не существует", - заявил Драги.

Правительство Италии - на грани развала

Правительство Италии во главе с бывшим главой Европейского центробанка Марио Драги, проработав меньше полутора лет, оказалось на грани развала: его хочет покинуть теряющее популярность движение "Пять звезд".

Движение отказалось участвовать в голосовании по внесенному правительством ключевому законопроекту и требует выполнить его требования относительно повышения социальных расходов или грозит выйти из правительства, развалив его.

По итогам последних выборов 2018 года "Пять звезд" сформировали крупнейшие фракции в обеих палатах парламента, но в последнее время рейтинг движения скатился до 11% - в два раза меньше, чем у лидирующих "Братьев Италии" и Демократической партии.

Поэтому, как говорят итальянские аналитики, большая фракция внутри "Пяти звезд" подталкивает лидера, экс-премьера Джузеппе Конте, к тому, чтобы выйти из состава правительства: они полагают, что в оппозиции движение снова начнет набирать очки.

Три недели назад из "Пяти звезд" вышел бывший лидер движения и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, обвинив Джузеппе Конте и его сторонников в том, что они ради рейтинга саботируют помощь Украине.

Правительство Италии обещало Украине оружие, и Джузеппе Конте поначалу поддержал эту идею, но затем все больше стал выступать за переговоры с Россией.

Демарш "Пяти звезд"

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Поводом к демаршу "Пяти звезд" стал проект закона о помощи населению в связи с инфляцией и подскочившими ценами на энергоносители. Объем помощи - 26 млрд евро.

"Пять звезд" заявили, что они - против этого закона по причинам, связанным с планами строительства под Римом завода по сжиганию мусора (утилизация мусора - большая проблема для итальянской столицы).

Правда, как отмечает европейская редакция международного издания Politico, Джузеппе Конти, объявляя в среду вечером о бойкоте голосования, не сказал о выходе из правительства - он заверил, что "Пять звезд" готовы к диалогу и работе в правительстве, но для этого Марио Драги должен выполнить требования движения.

Эти требования касаются в основном повышения социальных расходов.

Тем не менее, вероятность развала правительства очень велика.

Еще две партии пестрой правительственной коалиции (всего их пять), правопопулистская "Лига" и левоцентристская Демократическая партия, заявили, что наиболее вероятным итогом раздрая в правительстве окажутся внеочередные выборы - они могут пройти уже в сентябре.

Сам Марио Драги говорит, что если "Пять звезд" выйдут из коалиции, то что делать дальше, будет решать президент Серджио Маттарелла.