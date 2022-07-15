Кашель и больное горло? Скорее всего, у вас коронавирус

Мишель Робертс

Редактор отдела цифрового здравоохранения Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Судя по результатам опроса 17 500 британцев, у которых на прошедшей неделе был диагностирован коронавирус, основные симптомы заболевания - больное горло и кашель.

В числе других распространенных проявлений ковида - головная боль и заложенный нос.

А вот высокая температура, потеря вкуса или обоняния - другими словами, те самые симптомы, которые британская Национальная служба здравоохранения называет основными для диагностики ковида - у новых больных встречаются значительно реже.

Даже на хрипоту (севший голос), чихание, повышенную утомляемость и боль в мышцах коронавирусные пациенты жалуются чаще.

В целом же, согласно результатам опроса Zoe App, первая двадцатка наиболее часто встречающихся симптомов ковида выглядит так (от более широко распространенных - к менее):

на боль в горле жалуются 58% больных

на головную боль - 49%

заложенность носа - 40%

сухой кашель - 40%

насморк 40%

"мокрый" кашель (с выделением мокроты) - 37%

охриплость голоса - 35%

чихание - 32%

повышенная утомляемость - 27%

боль в мышцах - 25%

легкое головокружение - 18%

припухлость шейных лимфоузлов - 15%

сухая резь в глазах - 15%

нарушение вкусовых ощущений - 13%

сдавленность в грудной клетке - 13%

жар (температура) - 13%

озноб - 12%

одышка - 11%

боль в ушах - 11%

потеря обоняния - 10%

Очень похожие результаты показывают и другие аналогичные научные работы.

В ходе исследования React-1, проводимого в Имперском колледже Лондона, тесты на ковид ежемесячно рассылались 150 тысячам случайно выбранных британцев.

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Его результаты показывают, что по мере развития пандемии коронавируса менялся и список основных симптомов болезни.

По мнению ученых, скорее всего, это связано с мутациями вируса Sars-Cov-2, то есть изменениями в его генетическом коде.

С тех пор как в начале 2020 года в Ухане был обнаружен первый, оригинальный штамм, у вируса появилось еще несколько основных вариантов, последний из которых на сегодняшний день - "Омикрон".

По словам команды ученых Имперского колледжа, заражение этим вариантом значительно реже приводит к потере обоняния или вкуса. Симптомы большинства коронавирусных больных скорее напоминают простуду или грипп.

В марте 2022 года наиболее распространенными вариантами вируса в Британии были два подвида "Омикрона", известные под кодовыми названиями BA.1 и BA.2.

С тех пор вирус успел мутировать еще несколько раз, и на сегодняшний день большинство новых случаев инфекции связаны с более заразными подвариантами BA.4 и BA.5.

Согласно подсчетам этой команды ученых, в настоящий момент коронавирусом в Британии заражено около 2,7 млн человек - или примерно 1 из каждых 25.

По словам руководителя исследования, профессора Тима Спектора, ковид рано списывать со счетов.

"Даже если человек уже переболел коронавирусом и получил все [три - 2+бустер] необходимые прививки, у него все равно есть шанс подхватить инфекцию повторно", - предупреждает он.

"Так что, хотя на улице стоит прекрасная погода, каждый должен решить для себя, насколько оправданы походы на крупные мероприятия (с участием большого количества людей), работа из офиса или пользование общественным транспортом с точки зрения рисков заражения", - заключает он.