Измена государству, комментарий, фото и протест. Главные суды в Беларуси за неделю

55 минут назад

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Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, У Дмитрия и Анастасии Дашкевичей четверо детей. Прокурор просил для супругов полтора года колонии каждому

На этой неделе в Беларуси было вынесено сразу несколько резонансных приговоров. Журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву осудили на восемь лет колонии за госизмену; многодетные супруги - Дмитрий и Анастасия Дашкевичи получили 1,5 года колонии и три года "домашней химии" за участие в протестах; жители Солигорска Виталий Лойко получил два года тюрьмы за репост.

Супругов с четырьмя детьми приговорили к колонии и "домашней химии"

14 июля суд в Минске вынес приговор супругам Дмитрию и Анастасии Дашкевичам за участие в августовских протестах 2020 года. Их признали виновными в нарушении общественного порядка.

Дмитрий Дашкевич получил полтора года колонии, Анастасия - три года "домашней химии" (прокурор запрашивал по полтора года каждому).

У Дашкевичей многодетная семья, пока Дмитрий находится за решеткой, Анастасия родила четвертого ребенка.

В своем последнем слове Дмитрий рассказал об избиении и издевательстве со стороны силовиков во время задержания. "Когда меня арестовывали на Окрестина по уголовному делу, тоже губоповцы смеялись: "Жена будет рожать в тюрьме". Я думал, что это самый страшный день в моей жизни, но сегодня, пожалуй, еще более страшный".

Анастасия Дашкевич призвала суд не разлучать ее с детьми. "Младшему сыну нет и месяца, у него есть вопросы по здоровью. Сегодня дети молились, чтобы вышел папа, чтобы это были последние беспокойства в их жизни. Я не знаю, как они переживут, когда узнают, что не пришла их мама".

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Силовики записали с Дашкевичем покаянное видео на фоне плакатов с буквами Z и V, ставшими символами вторжения российских войск в Украину.

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Дмитрий Дашкевич - активист, бывший председатель "Молодого фронта" (молодежная оппозиционная организация). Он находится под арестом с марта этого года. Анастасию Дашкевич не арестовывали, ей просто предъявили обвинение, когда она была беременной.

Два года колонии за комментарий по "делу Зельцера"

Минский областной суд приговорил белоруса Виталия Лойко к двум годам колонии за комментарий по "делу Зельцера".

IT-специалист Андрей Зельцер был убит в сентябре 2021 года, после того, как к нему в квартиру ворвались мужчины в гражданском. Он был вооружен, во время перестрелки погиб также сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Власти обвинили в его смерти Зельцера. По делу о соучастии в убийстве также задержана супруга Зельцера Мария Успенская, она находится в СИЗО.

По версии следствия, 29 сентября прошлого года, вскоре после этих событий, Лойко разместил в телеграм-канале публикацию со словами "пора выносить мусор".

Это сообщение сопровождалось изображением Андрея Зельцера с ружьем в руках. Лойко задержали на следующий день, на суде он вину не признал и отказался от дачи показаний, пишет правозащитный центр "Весна".

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Виталий Лойко не признал свою вину

В прошлом году по делу Зельцера были задержаны более сотни человек - речь идет в основном о тех, кто комментировал перестрелку Андрея Зельцера с сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком в соцсетях.

Обвиняемые проходят по статьям о разжигании вражды и оскорблении представителя власти, на сегодняшний день было вынесено восемь приговоров - осужденные получили от года до трех лет колонии.

Екатерину Андрееву приговорили еще к восьми годам колонии

Подпись к фото, Суммарно, начиная с 2020 года, Екатерина Андреева получила более восьми лет колонии

Как мы уже рассказывали, 13 июля Гомельский областной суд приговорил журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву к восьми годам колонии за измену государству. Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому о сути предъявленных ей обвинения не сообщается, адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Государственное агентство "Белта" лишь сообщило, что Андреева передала некую информацию некоему представителю другого государства.

Екатерину Андрееву и ее коллегу, оператора Дарью Чульцову, задержали в ноябре 2020 года во время освещения протестов. В феврале 2021 года суд приговорил их к двум годам колонии за организацию беспорядков (статья 342 УК). В сентябре этого года Андреева должна была выйти на свободу, но в апреле ей предъявили новое обвинение.

Супруг Андреевой Игорь Ильяш рассказал Би-би-си, что ему сообщили об оглашении приговора за два часа до его начала. "Благо я дежурю в Гомеле и сумел приехать, - говорит Ильяш. - Кроме меня в суд никто не попал. Не было даже пропагандистов, думаю, это было сделано специально".

Он также отметил, что по-прежнему неясно, на основе каких событий возникло это уголовное дело.

Прозвучали слова - "признана виновной в выдаче государственных секретов иностранному государству". Катя работала на польский телеканал "Белсат" и среди прочего занималась расследованиями. Можно предположить, что какие-то ее материалы могли посчитать разглашением государственных секретов".

"Только эта выдача госсекретов почему-то обнаружилась почти через два года после того, как человек находится за решеткой. Это приговор за профессиональную деятельность и издевательство над правосудием", - добавил Ильяш.

Правозащитная организация Amnesty International назвала обвинения против журналистки "Белсата" абсурдными и необоснованными и потребовала ее немедленного освобождения.

Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.

2,5 года колонии журналисту за фотографии военной техники

Журналиста издания Intex-press Юрия Гонцаревича приговорили к 2,5 годам колонии по статье о содействии экстремистской деятельности.

По данным следствия, в марте этого года Гонцаревич, "используя в качестве средства совершения преступления телефон", отправил в бот телеграм-канала "Радыё Свабода" (признан в Беларуси экстремистским формированием), фотографии "военной авиатехники, находящейся на территории аэродрома 61-й истребительной авиационной базы, дислоцирующейся в Барановичах, с подписью "аэродром в Барановичах".

Свою вину Гонцаревич в суде признал полностью, пишет издание Intex-press.

На вопрос, зачем он это сделал, объяснил, что "хотел показать, что в сторону Украины летают не белорусские самолеты, а российские, хотел доказать, что Беларусь не участвует в военных действиях".