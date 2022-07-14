Иранский тюремщик получил в Швеции пожизненный срок за массовые казни оппозиционеров

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Anders Humlebo/TT News Agency via REUTERS Подпись к фото, Хамид Нури (слева) и его адвокат Томас Сёдерквист, рисунок из зала суда, сделанный в прошлом ноябре

Стокгольмский окружной суд в четверг приговорил бывшего иранского тюремщика Хамида Нури к пожизненному заключению за массовые казни заключенных-оппозиционеров в 1988 году.

Законы Швеции позволяют судить за убийства и преступления против человечности, где бы они ни были совершены, и иранские политэмигранты, собрав материалы на Нури, в конце 2019 года заманили его в Швецию, где он был немедленно арестован.

Массовые казни, в которых, по мнению суда, участвовал Хамид Нури, проходили с 30 июля по 16 августа 1988 года. Тогда по распоряжению лидера иранской исламской революции аятоллы Хомейни тайным трибуналом, без гласного суда и разбирательства, были казнены несколько тысяч человек.

Нури, которому сейчас 61 год, тогда служил помощником заместителя прокурора тюрьмы Гошардашт и, по данным следствия, некоторые приговоры приводил в исполнение собственноручно.

Суд над Нури, начавшийся прошлым летом, стал первым в мире процесом по тому давнему делу. Он вызвал особый интерес в мире еще и потому, что к делу были причастен нынешний президент Ирана Эбрахим Раиси. Он, тогда 25-летний молодой человек, был назначен заместителем прокурора Тегерана и участвовал в заседаниях трибунала.

Сам Нури отвергает обвинения. На суде его адвокат говорил, что они строятся в основном на свидетельских показаниях, а через тридцать с лишним лет после событий память может и подвести.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Родственники и близкие казненных в 1988 году у здания суда

Ареста и суда над Нури добилась группа из примерно 30 иранских политэмигрантов, но главную роль сыграл один из них, Ирай Месдахи.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Сам в прошлом политзаключенный, Месдахи несколько лет вел против Нури своего рода личную войну. Собрав несколько тысяч страниц обличительных материалов, он передал их шведским прокурорам, а затем заманил своего врага в Швецию, где у того имелись родственники, обещанием устроить для него морской круиз и алкогольную вечеринку с девушками.

Как только Нури в ноябре 2019 года ступил на шведскую землю в стокгольмском аэропорту Арланда, его арестовали.

"У него были свои планы поразвлечься в Швеции, но у нас были свои", - сказала в прошлом году журналистам Нима Сарвестани, чей брат был казнен в 1988 году.

Жертвами массовых казней в 1988 году стали члены левой группировки "Моджахеды народа". Они тогда совершили в Иране несколько терактов, и в ответ аятолла Хомейни отдал приказ казнить "моджахедов народа", сидевших тюрьмах. Они заведомо не могли быть причастны к терактам - их убили просто за взгляды и как заложников.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Массовые казни 1988 года иранцы помнят до сих пор

Дела рассматривал специально созданный временный орган из четырех человек, прозванный "комитетом смерти" и своими методами напоминавший сталинские "тройки". Приговоры выносились тайно, в отсутствие подсудимых и без права на защиту и обжалование. Судьба человека решалась за несколько минут.

Количество погибших документально не установлено. Правозащитники говорят о примерно пяти тысячах.

Одним из членов "комитета смерти" был нынешний президент Исламской Республики Эбрахим Раиси, в 25 лет назначенный заместителем прокурора Тегерана.

В Иране Раиси давно называли "палачом 1988 года". В 2018 году с обвинениями в его адрес выступила Amnesty International.

В 2018 и 2020 годах Раиси заявлял, что считает ту фетву Хомейни законной, но лично никого к смерти не приговаривал.