Гана подтвердила два случая смертоносного вируса Марбург

час назад

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В Гане зарегистрированы два случая заболевания смертельным вирусом Марбург (или Марбургский вирус), вызывающим сильнейшую геморрагическую лихорадку. Этот вирус относится к тому же семейству, что и Эбола.

Оба пациента с подтвержденным диагнозом скончались в больнице. Оба случая произошли в южном регионе Ашанти.

Страны Центральной и Восточной Африки наиболее подвержены вспышкам Маргбургского вируса, но это происходит крайне редко.

Власти Ганы заявляют, что относятся к ситуации с повышенной серьезностью. 98 человек уже отправлены на строгий карантин.

В среднем летальность от вируса составляет 50%, но в ВОЗ предупреждают, что в странах с ограниченными возможностями лечения симптомов она выше.

Вирус Марбург передаётся через жидкости организма - кровь, экскременты, пот и слюну. На ранних стадиях заболевший испытывает головную и мышечную боль, озноб и усталость.

По мере течения заболевания симптомы усугубляются, начинаются болезни печени, сопровождаемые желтухой, потерей веса и кровотечением изо рта и носа.

Обычно болезнь длится около трех недель. Для сохранения жизни пациента необходимо поддерживать работу печени и сбивать температуру тела.

В странах с дефицитом необходимых для этого медикаментов пациенты как правило умирают.

Носителями вируса Марбург обычно являются летучие лисы. Власти Ганы и других африканских стран призвали жителей избегать пещер, где обитают эти млекопитающие, и тщательно готовить любое другое мясо.

Свое название вирус получил в связи с тем, что впервые был выявлен в Германии в 1967 году. Тогда от него умерли семь человек. Но с тех пор случаи в Европе не повторялись.

Самая смертносная эпидемия Марбугского вируса произошла в Анголе в 2005 году, ее жертвами стали более 200 человек.