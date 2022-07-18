"Никто пока не уволен". Что стоит за отстранением главы СБУ и генпрокурора Украины?

21 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, Иван Баканов и Ирина Венедиктова - давние соратники Владимира Зеленского, а Баканов еще и друг детства

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от занимаемых должностей генпрокурора страны Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Однако в понедельник в Киеве уточнили, что об их увольнении речь пока не идет.

"Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранена от должности, а глава СБУ временно отстранен от исполнения возложенных на него обязанностей", - заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов.

По его словам, в отношении обоих чиновников будет проведена служебная проверка, после чего президент примет окончательное решение.

"Это связано с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников", - продолжил Смирнов.

Правительство Украины озабочено тем, что несколько десятков человек из обоих ведомств за время вторжения пошли на сотрудничество с Россией.

Накануне, в день, когда Зеленский подписал указ об отстранении Баканова, стало известно, что Государственное бюро расследований задержало бывшего руководителя Крымского управления СБУ, базировавшегося в Херсоне после аннексии Крыма, Олега Кулинича.

Его подозревают в государственной измене и работе на Россию.

По словам Владимира Зеленского, украинские правоохранительные органы расследуют множество подобных дел.

"По состоянию на сейчас зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационистской деятельности сотрудников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов, - заявил президент. - В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении".

Отстранены по разным статьям

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Некоторые наблюдатели отмечают, что Баканов и Венедиктова отстранены по разным статьям: Венедиктова в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а Баканов - в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Эта статья гласит: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

По словам замглавы офиса президента Андрея Смирнова, решение об их отстранении принято для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на расследуемые уголовные производства и работников СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией".

По некоторым сообщениям, украинская оппозиция, в частности, партия Петра Порошенко "Европейская интеграция", назвали решение президента очередным шагом к диктатуре российского образца и требуют, чтобы Баканов и Венедиктова выступили с отчетом в Верховной Раде, как этого требует закон в отношении руководителей такого высокого ранга.

Замглавы офиса президента Андрей Смирнов в понедельник заверил журналистов, что Владимир Зеленский будет принимать окончательное решение только по результатам многопрофильной инспекции и с соблюдением процедуры, предусматривающей одобрение парламента.

Вместо Венедиктовой обязанности генерального прокурора будет исполнять Алексей Симоненко.

Что говорят в соцсетях?

Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев в "Фейсбуке" крайне критически отзывается о человеке, который пришел на смену Венедиктовой.

"И.о. Генпрокурора назначен Алексей Симоненко, разваливавший дело против Татарова, фальсифицировавший дело против Порошенко, куратор дела против Стерненко… - пишет Арьев. - У генпрокурора есть награды от Януковича и бывшего главы СБУ Хорошковского. Прекрасный кадр! Как раз то, что нужно для объединения страны во время войны…"

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, комментируя решение по Баканову и Венедиктовой, утверждает, что отстранения их от должности недостаточно, и необходимо сделать так, чтобы каждый из них понес ответственность за свои действия или бездействие.

"Крысы среди работников их структур, госизмена, сотрудничество с врагом, - пишет в "Фейсбуке" Хлань. - Но нужно не просто отстранить, а сделать так, чтобы каждый понес ответственность за свои действия или бездействие. Расследование необходимо было срочно проводить с первого дня, отстранять руководителей и разбираться со всеми крысами во власти, и тогда сейчас уже имелись бы выводы".

У главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина тоже есть вопросы к такого рода кадровым перестановкам.

"Президент объясняет отстранение Венедиктовой и Баканова большим числом предателей в СБУ и ОГП (Офис Генпрокурора), - пишет он. - То есть в СБУ и ОГП предатели есть, а, например, в Татаровском ГБР (Государственном бюро расследований) - нет. Я верно понял президента/Ермака?"