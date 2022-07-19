"Температурный апокалипсис": в Британии рекордная жара. Европа охвачена пожарами

19 июля 2022, 10:23 GMT Обновлено 59 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Во вторник на Западную Европу обрушилась еще более изнуряющая жара, чем накануне. Метеорологи называют ситуацию "температурным апокалипсисом". В Британии побит температурный рекорд.

Раскаленные потоки воздуха движутся на север европейского континента. Во Франции и Великобритании выпущены предупреждения с четкими рекомендациями населению.

Британия

Автор фото, Dan Kitwood Подпись к фото, Лондон, Трафальгарская площадь. Синоптики ожидают, что температура воздуха может превысить 40°С

Вторник стал самым жарким днем в истории Великобритании. В графстве Суррей температура воздуха достигла 39,1°С, побив предыдущий рекорд (38,7°С в 2019 году в Кембридже).

Температура воздуха может достичь 42 градусов по Цельсию, предупреждают синоптики. Особенно сильно жару ощутят юго-восточные районы Англии.

В Лутоне, одном из лондонских аэропортов, практически расплавилась часть взлетно-посадочной полосы, расписание рейсов было нарушено. Также от высоких температур пострадали большие отрезки железнодорожных путей на юге страны.

Франция

Автор фото, AFP Подпись к фото, Франция, Нант. Здесь тоже очень жарко

Во Франции полыхают лесные пожары. Более 30 тысяч человек эвакуированы из юго-западных частей страны. Эвакуирована также тысяча животных из зоопарка в районе Нанта.

В департаменте Жиронда огонь уничтожил около 17 тысяч гектаров леса.

Испания - Португалия

Автор фото, MIGUEL RIOPA Подпись к фото, Пожары в Испании

На севере Испании температура достигла 43 градусов по Цельсию.

В стране нарушено железнодорожное сообщение. Местами пожары подобрались к железнодорожным путям.

В главном пожарном управлении Испании сообщают, что в настоящий момент в стране бесконтрольно горят 20 очагов.

Также горят леса в Португалии и Греции. Во вторник португальская пожилая пара погибла при попытке эвакуироваться: они сгорели в машине, прорываясь через пылающий участок.

Автор фото, PATRICIA DE MELO MOREIRA Подпись к фото, В Португалии объявлен наивысший код пожарной угрозы

На днях в Португалии была зафиксирована рекордная для июля температура +47°С.

В стране объявлен самый высокий уровень пожарной угрозы. Португальские власти боятся повторения 2017 года, когда только в лесных пожарах погибли 66 человек.

Всего в Испании и Португалии от жары последних недель умерло около тысячи человек.

Десятки тысяч человек по всей Европе вынуждены покидать свои дома.

Автор фото, AFP

Во второй половине недели рекордные температуры ожидаются в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Высокие температуры сами по себе не были бы столь разрушительны, если бы не ветер и полное отсутствие осадков, говорят синоптики.

В целом, напоминают они, с начала промышленной эры средняя температура планеты выросла на 1,1°С.