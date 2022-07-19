Мягкая сила: Елена Зеленская выступит в Конгрессе США
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Первая леди Украины Елена Зеленская совершает визит в США, в ходе которого она выступит в Конгрессе и проведет встречи с высокопоставленными американскими политиками.
В понедельник она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а вторник проводит с первой леди США Джилл Байден.
Ее выступление на Капитолийском холме запланировано на среду.
Елена Зеленская и Джилл Байден встречаются уже во второй раз. Первый был в мае, когда супруга американского президента нанесла неожиданный визит в Киев.
Зеленская не занимает никакого официального поста в украинском правительстве, но все четыре с лишним месяца войны на своем уровне ведет активный диалог с политиками, общественными организациями и журналистами.
Киев использует все возможности для получения как можно больших объемов западной помощи.
Четыре месяца назад президент Украины Владимир Зеленский тоже обращался к Конгрессу с призывом предоставить Киеву дополнительную военную технику.
После российского вторжения американский Конгресс одобрил беспрецедентный пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов.
Большая часть этой суммы предназначена на военные нужды, остальное - на восстановление инфраструктуры.
Весь объем должен поступить в Украину к концу сентября.
В ходе визита Елена Зеленская также встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр.
Агентство выделило миллиарды долларов на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды, а также на борьбу с глобальной нехваткой продовольствия, вызванной российской агрессией.