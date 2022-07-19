Мягкая сила: Елена Зеленская выступит в Конгрессе США

19 июля 2022, 12:24 GMT Обновлено 53 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Первая леди Украины Елена Зеленская совершает визит в США, в ходе которого она выступит в Конгрессе и проведет встречи с высокопоставленными американскими политиками.

В понедельник она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а вторник проводит с первой леди США Джилл Байден.

Ее выступление на Капитолийском холме запланировано на среду.

Елена Зеленская и Джилл Байден встречаются уже во второй раз. Первый был в мае, когда супруга американского президента нанесла неожиданный визит в Киев.

Зеленская не занимает никакого официального поста в украинском правительстве, но все четыре с лишним месяца войны на своем уровне ведет активный диалог с политиками, общественными организациями и журналистами.

Киев использует все возможности для получения как можно больших объемов западной помощи.

Четыре месяца назад президент Украины Владимир Зеленский тоже обращался к Конгрессу с призывом предоставить Киеву дополнительную военную технику.

После российского вторжения американский Конгресс одобрил беспрецедентный пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

Большая часть этой суммы предназначена на военные нужды, остальное - на восстановление инфраструктуры.

Весь объем должен поступить в Украину к концу сентября.

В ходе визита Елена Зеленская также встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр.