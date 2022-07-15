Экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова приговорили к четырем годам колонии общего режима

29 минут назад

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Автор фото, Natalya Kazhan/TASS

Суд в Краснодаре приговорил бывшего исполнительного директора "Открытой России", оппозиционера Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Прокуратура запрашивала для него пять лет.

Ленинский районный суд Краснодара назначил Пивоварову четыре года колонии общего режима по статье 284.1 УК РФ - с запретом заниматься общественно-политической деятельностью сроком на восемь лет. Об этом сообщили пресс-служба судов края и соратники политика.

Как написал телеграм-канал "Команда Пивоварова", суд нашел все доказательства обвинения допустимыми, а к доказательствам защиты отнесся "критически", При этом существенных нарушений, в том числе права на защиту, судьей не обнаружено.

Защита Андрея Пивоварова заявила, что обжалует приговор.

По версии следствия, Пивоваров руководил "Открытой Россией", которая была признана нежелательной организацией властями страны. Он находился под арестом с июня 2021 года.

"Можно подумать, что государство борется с небольшой группой, маргиналами. Но на самом деле борьба идет с будущим", - сказал Пивоваров в своем последнем слове.

"Я люблю свою страну и считаю, что она достойна будущего, идти вперед, а не скатываться в прошлое. И пускай сейчас тех, кто выступает за будущее, топчут и сажают - я знаю, прогресс не остановить, перемены к лучшему неизбежны, и они не за горами", - заявил он.

Дело о нежелательной организации

Организацию "Открытая Россия (Великобритания)", связанную с Михаилом Ходорковским, признали в России нежелательной в 2017 году.

Нежелательность в данном случае означает запрет на ведение деятельности в России: организациям, попавшим под действие этого закона, запрещено открывать свои представительства в стране, проводить какие-либо публичные мероприятия, их счета замораживаются, а сотрудников могут привлечь к ответственности.

Российские активисты "Открытой России" заявляли, что нежелательными были признаны именно британские структуры, связанные с Ходорковским, а не одноименное движение, организованное в России российскими гражданами. Но это не помешало правоохранителям заводить дела на активистов, сотрудничавших с "Открытой Россией".

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Когда в мае 2021 года Госдума готовилась значительно ужесточить закон о нежелательных организациях, "Открытая Россия" приняла решение о самоликвидации и исключила всех членов из организации, чтобы обезопасить их от будущих уголовных и административных дел.

О ликвидации движения было объявлено 27 мая, а через два дня после этого Андрея Пивоварова сняли с авиарейса в Варшаву, задержали по обвинению в руководстве нежелательной организацией и доставили в Краснодар.

Сам Пивоваров и его сторонники связывали это с грядущими выборами в Госдуму - Андрей Пивоваров был зарегистрированным кандидатом от "Яблока".

Основанием для дела стал пост Пивоварова в "Фейсбуке", который он опубликовал в августе 2020 года, находясь в Краснодаре. В итоге окончательное обвинение строилось на трех десятках его постов в "Фейсубке", где он высказывает свое мнение о политике в России, преследованиях активистов и рассказывает о мероприятиях, в которых принимал участие.

На основе этих постов следствие сделало вывод, что Пивоваров руководил "Открытой Россией" в 2020-21 гг. и привлекал к деятельности движения других людей.

"Они обвиняют Андрея в руководстве организацией через посты на "Фейсбуке" - это абсолютный бред", - говорит Татьяна Усманова, экс-глава предвыборной кампании Пивоварова.

"Это посты с некими умозаключениями Андрея - очевидно, что через них нельзя руководить организацией. Более того, в деле нет никаких материалов, которые объясняли бы суть руководства - то есть должна быть команда, структура, какие-то документы, подчиненные… Этого в деле вообще нет: они просто говорят, что он руководил и никак это не объясняют".

Автор фото, t.me/freepivovarov Подпись к фото, Пивоваров в краснодарском суде

Усманова также отмечает, что "грубейшим нарушением" является сам факт того, что уголовное дело на Пивоварова завели через два дня после ликвидации "Открытой России": "Есть пояснение [к уголовной статье о нежелательных организациях] - если человек добровольно вышел из организации, то уголовки быть не может".

Адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин объяснял, что в деле содержится множество процессуальных нарушений. Например, в обвинительном заключении в одной части речь идет о том, что Пивоваров участвовал в нежелательной организации, а в других - о том, что руководил ею.

Следствие не предоставило доказательства, что именно сам Пивоваров публиковал посты в "Фейсбуке" от своего имени, отмечал адвокат.

"Уголовное дело не такое большое, 12-14 томов, но два из них повторяются - там копии документов два раза приложили. Наверное, им сказали, чтобы потяжелее было. "Принесите нам шесть килограммов уголовного дела!" - иронизирует Усманова.

Как проходил суд над Пивоваровым

Пивоваров находился в СИЗО с 1 июля 2021 года. Татьяна Усманова рассказывает, что до выборов в Госдуму оппозиционера держали в полной изоляции: "До октября его вообще людям не показывали, на заседания не пускали ни прессу, никого. Заседания проходили в зале, куда был отдельный вход - для того, чтобы его друзья и журналисты даже не могли увидеть, как Андрей проходит по коридору".

Усманова полагает, что это связано с тем, что Пивоваров был кандидатом на выборах в Госдуму, и силовики не хотели показывать, что зарегистрированный кандидат находится за решеткой.

Заседания по существу проходили уже в более открытом формате. Однако Усманова замечает, что прокурор во время суда казался совсем не заинтересованным в деле.

"Прокурор за дело не бился: просто читал бумаги, которые у него есть. Хотелось бы надеяться, что он понимает, что следователь передал ему дело, которое просто сляпано ужасно плохо", - говорит Усманова.

Помимо постов в "Фейсбуке" Пивоварова, обвинение строилось также на показаниях нескольких свидетелей. При этом трое из свидетелей обвинения, которые пришли в суд, вступились за Пивоварова: они рассказали, что знакомы с оппозиционером, присутствовали с ним вместе на мероприятиях и никакой противоправной деятельности с его стороны не наблюдали, говорит Усманова.

Еще один свидетель, местный активист Роман Иноземцев, раньше участвовал в работе штабов Навального, но после этого завел собственный телеграм-канал и стал поддерживать власть.

"Когда в суде ему задавали вопросы по поводу Андрея, то он отвечал: "Это предатели родины". То есть он растекался мыслью по древу и пытался изображать из себя такого маленького Киселева, но не мог ничего сказать, кроме своих догадок о том, что Запад платит российской оппозиции", - рассказывает Усманова.

Одним из ключевых свидетелей обвинения стал журналист НТВ Роман Игонин, автор материала о том, что Пивоваров получает деньги от "западных кураторов".

В суде Игонин рассказал, что получил по электронной почте анонимное письмо, в котором содержалась якобы переписка Пивоварова с "кураторами". Эта переписка легла в основу его репортажа для НТВ, и затем он передал ее следствию.

Усманова полагает, что через Игонина обвинение "пыталось легализовать левые документы, которые они сами же и придумали".

Переписка, о которой идет речь, - это просто скриншоты телефона: "Одного в телефоне назови Пивоваров, а другого - еще как-то, и получится переписка", - говорит она.

В итоге и репортаж Игонина, и эти документы обвинение причислило к доказательству вины Пивоварова.

"Андрея в Краснодаре заточили - от семьи, друзей, журналистов, - рассказывает экс-глава предвыборной кампании Пивоварова. - И эта изоляция стала еще более тяжелой [после 24 февраля]: билеты [до Краснодара] стоят огромных денег, это затраты по времени. Плюс почти все журналисты уехали из страны. Раньше на судах у нас было очень много журналистов, и эта поддержка была очень важна, и Андрею, и нам всем", - говорит Татьяна Усманова.

На вопрос, повлияла ли на дело Пивоварова война, которую Россия ведет в Украине, Усманова отвечает: "Мир изменился, страна изменилась. Конечно, стало сложнее это всё переносить: и Андрею, и всем нам".

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