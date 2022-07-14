Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур. Он сообщил имейлом о своей отставке

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самолет с бежавшим из Шри-Ланки президентом приземлился в Сингапуре

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в Сингапур рейсом с Мальдивских островов, куда он бежал после массовых протестов против своего правления. Правительство Сингапура заявило, что ему разрешили въезд с частным визитом. Неясно, останется ли Раджапакса там или переедет в другое место.

Как сообщают агентства, официальное письмо с заявлением об отставке будет направлено нынешним властям Шри-Ланки в ближайшее время.

Раджапакса пообещал уйти в отставку к среде на фоне общественного гнева по поводу экономического кризиса на острове. По некоторым сообщениям, в четверг он отправил спикеру парламента имейл с сообщением о своей отставке. Президент сбежал на Мальдивы во вторник вечером на военном самолете. В сообщениях говорится, что он вылетел рейсом саудовской авиакомпании в сопровождении жены и двух телохранителей.

"Он не просил убежища, и ему не было предоставлено какое-либо убежище. Сингапур, как правило, не удовлетворяет просьбы о предоставлении убежища", — заявило министерство иностранных дел Сингапура.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Раджапакса пообещал уйти в отставку к среде на фоне общественного гнева по поводу экономического кризиса на острове.

Как предполагается, Готабая Раджапаксар, который на посту президента пользовался иммунитетом от судебного преследования, хотел покинуть Шри-Ланку, прежде чем уйти в отставку, чтобы избежать возможности ареста новой администрацией.

Это произошло после того, как исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе в четверг ввел комендантский час на второй день волнений в стране, чтобы подавить протесты.

На улицах Коломбо стало спокойнее, когда антиправительственные демонстранты начали покидать некоторые занимаемые ими официальные здания.

"Мы мирно покидаем президентский дворец, секретариат президента и канцелярию премьер-министра, но продолжим нашу борьбу", — заявила представитель протестующих.

Ранил Викремесингхе был назначен исполняющим обязанности президента Раджапаксой после того, как последний покинул страну, но это решение вызвало новые протесты с требованием немедленной отставки премьер-министра.