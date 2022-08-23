Похищенный полицией азербайджанский активист хочет стать гражданином Северной Кореи

46 минут назад

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Автор фото, Bakhtiyar Hajiyev Подпись к фото, Бахтияр Гаджиев на Кубе два года назад.

Известный в Азербайджане политический активист и блогер Бахтияр Гаджиев, выйдя из полицейского участка после задержания, заявил об избиении полицейскими, а затем написал заявление об отказе от азербайджанского гражданства и сказал что хочет стать гражданином Северной Кореи.

Гаджиев, блогер с 60 тысячами подписчиков, провел шесть частов в полицейском участке в Баку, а выйдя, заявил журналистам, что его похитили люди в гражданской одежде, силой посадили в машину и увезли в полицию. Там, по словам Гаджиева, его угрозами заставили удалить посты о главе МВД Вилаяте Эйвазове.

На следующий день он написал, что в письменной форме обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой лишить его гражданства, и намерен принять гражданство КНДР.

"Я подал письменное заявление о выходе из аербайджанского гражданства и одноверменно сейчас ищу способы подать на гражданство Северной Кореи", - сказал он Би-би-си.

Также, по мнению активиста, КНДР "лучше управляется, чем Азербайджан", и жить ему там будет проще. Он рассказал Би-би-си, что побывал в КНДР 4 года назад.

Бахтияра Гаджиева, по данным правозащитников, уже похищали в апреле этого года.

Тогда, рассказывал Гаджиев, люди в масках вывезли его на пустырь за десятки километров от столицы, унижали его, требовали, чтобы он перестал критиковать министра внутренних дел и заставили удалить посты об МВД из соцсетей.

Это далеко не первый случай когда в Азербайджане полиция задерживает людей так, что затем адвокаты часами или днями не могут их найти, и обзванивают полицейские участки в поисках подзащитных.

И раньше полиция заставляла активистов удалять критические посты из социальных сетей.

"Такие аресты - это большая проблема, это означает, что задержанный теряет практически все права - доступ к адвокату, возможность информировать близких, не свидетельствовать против себя", - говорит Би-би-си правозащитник Расул Джафаров.

По словам Джафарова, такие жалобы часто поступают в отношении МВД, но не других силовых структур.

Связаться с МВД чтобы узнать позицию министерства, не удалось.