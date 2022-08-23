Похищенный полицией азербайджанский активист хочет стать гражданином Северной Кореи
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Известный в Азербайджане политический активист и блогер Бахтияр Гаджиев, выйдя из полицейского участка после задержания, заявил об избиении полицейскими, а затем написал заявление об отказе от азербайджанского гражданства и сказал что хочет стать гражданином Северной Кореи.
Гаджиев, блогер с 60 тысячами подписчиков, провел шесть частов в полицейском участке в Баку, а выйдя, заявил журналистам, что его похитили люди в гражданской одежде, силой посадили в машину и увезли в полицию. Там, по словам Гаджиева, его угрозами заставили удалить посты о главе МВД Вилаяте Эйвазове.
На следующий день он написал, что в письменной форме обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой лишить его гражданства, и намерен принять гражданство КНДР.
"Я подал письменное заявление о выходе из аербайджанского гражданства и одноверменно сейчас ищу способы подать на гражданство Северной Кореи", - сказал он Би-би-си.
Также, по мнению активиста, КНДР "лучше управляется, чем Азербайджан", и жить ему там будет проще. Он рассказал Би-би-си, что побывал в КНДР 4 года назад.
Бахтияра Гаджиева, по данным правозащитников, уже похищали в апреле этого года.
Тогда, рассказывал Гаджиев, люди в масках вывезли его на пустырь за десятки километров от столицы, унижали его, требовали, чтобы он перестал критиковать министра внутренних дел и заставили удалить посты об МВД из соцсетей.
Это далеко не первый случай когда в Азербайджане полиция задерживает людей так, что затем адвокаты часами или днями не могут их найти, и обзванивают полицейские участки в поисках подзащитных.
И раньше полиция заставляла активистов удалять критические посты из социальных сетей.
"Такие аресты - это большая проблема, это означает, что задержанный теряет практически все права - доступ к адвокату, возможность информировать близких, не свидетельствовать против себя", - говорит Би-би-си правозащитник Расул Джафаров.
По словам Джафарова, такие жалобы часто поступают в отношении МВД, но не других силовых структур.
Связаться с МВД чтобы узнать позицию министерства, не удалось.
Правозащитная организация Freedom House относит и Азербайджан и Северную Корею к "несвободным" странам, однако КНДР занимает в рейтинге Глобальной свободы куда более низкое место, уступая лишь Сирии, Северному Судану и Туркменистану.