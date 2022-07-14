Новый пенсионный фонд, мобилизация бизнеса и секретные резервы России. Главные экономические новости дня
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Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.
100 законов от Путина
Российские президент за день он подписал 100 законов - это рекорд с 2014 года, подсчитала Би-би-си.
Большинство принятых к концу парламентской сессии и подписанных теперь Владимиром Путиным законов - за редким исключением, вроде разрешения разводить кур на даче - скорее ограничительного толка.
Вот несколько инициатив, которые касаются экономики.
Закон, который фактически переводит экономику в режим военного времени. Он позволяет государству принуждать компании - главным образом ВПК - к участию в гособоронзаказе. И дает ему право менять условия уже по ходу игры.
Также он дает право работодателям фактически игнорировать Трудовой кодекс, привлекая сотрудников к работе в выходные и по ночам. Би-би-си подробно рассказывала об этом.
Закон, который запрещает платить криптовалютой ("цифровыми финансовыми активами") за товары и услуги в России. Не то, чтобы раньше было можно - но теперь точно нельзя.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
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Конец истории Подкаст
А вот разрешительный закон, но вряд ли он многих порадует: теперь банки официально имеют право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Пока - только юрлиц, но и депозиты физлиц вряд ли за горами.
Еще один закон засекретит, приравняв к гостайне, информацию о размерах золотовалютных резервов России, около 300 млрд которых сейчас заморожены из-за санкций. Это значит, что еще одним показателем реального положения в экономике меньше.
Отдельного внимания заслуживает закон об объединении фондов пенсионного (ПФР) и социального страхования (ФСС) в единую структуру под названием "Социальный фонд". Слияние обсуждалось давно, и одним из аргументов в его пользу было то, что это позволит сэкономить средства на управление обеими структурами. Ставка взносов не изменится.
Крупный бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) это решение раскритиковал. В числе прочего РСПП смутило то, что у фонда будет право на перекрестное финансирование - то есть, средства, изначально направленные на одну цель, можно будет определить на другую. Это может сделать "отдельные виды соцстрахования" менее эффективными, опасаются в РСПП.
Санкции могут откатить назад?
Около 30 россиян обратились в суд (а еще 10 - напрямую к властям ЕС) с просьбой снять с них персональные санкции, пишет Блумберг со ссылкой на источники. У них неплохие шансы: часть ходатайств европейские юристы назвали обоснованными.
По их мнению, основания для включения этих людей в санкционные списки оказались "слабыми", "устаревшими" либо "ложными".
Латвия без российского газа
Латвия - вслед за Польшей, Болгарией и Финляндией - окончательно решила отказаться от российского газа с января 2023 года. Для нее это серьезный шаг - около 90% газа приходилось на Россию.
А вот для "Газпрома" это не очень серьезная потеря - на Латвию приходилось несколько процентов его экспорта, примерно как на Финляндию или Хорватию.
Сейчас Латвия вместе с другими странами Балтии пытается запастись сжиженным газом. Но понятно, что зима будет непростой.
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