Художница Цветкова, привлеченная к суду за рисунки вульв, оправдана судом

10 минут назад

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Автор фото, Anna Khodyreva archive

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии из-за рисунков вульв, которые она публиковала в паблике во "ВКонтакте".

По данным адвокатов, она оправдана по по реабилитирующим основаниям - обычно это значит отсутствие состава преступления.

"Процесс длинною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течении 10 дней, прокуратура может пойти в аппеляцию", - сообщил телеграм-канал "Я/Мы Юлия Цветкова". Информацию об оправдательном приговоре изданию "Сибирь.Реалии" (признан в России иноагентом) подтвердила мать Юлии - Анна Ходырева.

Суд проходил в закрытом режиме. 14 июня гособвинение запросило для художницы три года и два месяца колонии общего режима.

Три года назад Цветкова занималась постановками спектаклей с детьми, а также вела паблик "Монологи вагины". Там она публиковала свои рисунки о женском теле и рассуждала о том, как тела живых женщин отличаются от привычных образов в медиа.

В 2019 года на художницу завели уголовное дело за распространение порнографии: непристойными следствие посчитало именно рисунки женского тела.

Сама Цветкова объясняла, что ведет паблик, чтобы снять табу с женской физиологии. "Моя цель изначально была делать паблик не сексуальным, не эротическим, а бодипозитивным. А между бодипозитивом и эротикой есть разница", - говорила она в интервью Би-би-си.

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Цветкова вела сразу несколько пабликов, посвященных феминистской и ЛГБТ-тематике. В ноябре 2019 года на нее завели также административное дело об ЛГБТ-пропаганде, оштрафовав на 50 тысяч рублей.

В марте того же года в Комсомольске-на Амуре запретили к показу театральную постановку "Розовые и голубые" детского театра "Мерак", режиссером которой был Цветкова. Постановка, по ее словам, была направлена на развенчивание стереотипов о мальчиках и девочках.

С конца ноября 2019 года по середину марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. Затем ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В марте 2021 года дело Цветковой передали в суд. В мае прошлого года художница провела голодовку, добиваясь открытого процесса, однако этого так и не произошло.

В 2020 году Цветкова вошла в список 100 самых влиятельных женщин по версии Би-би-си. А 3 июня минюст России включил художницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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