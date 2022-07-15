Bellingcat и The Insider объявлены в России нежелательными организациями
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Генеральная прокуратура объявила расследовательские СМИ Bellingcat и The Insider нежелательными организациями, что означает, среди прочего, полный запрет на сотрудничество с ними для российских граждан.
Оба СМИ уже значились в списке "иностранных агентов": Bellingcat - с октября прошлого года, The Insider - с июля.
Статус "нежелательной организации", однако, фактически запрещает их деятельность в России; к СМИ он применялся относительно редко, наиболее ярким примером ровно год назад стало издание "Проект".
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