Журналиста Евгения Киселева объявили в розыск в России

41 минуту назад

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Автор фото, Alexandra Mudrats/TASS Подпись к фото, Архивное фото, 2012 год

Бывшего гендиректора НТВ Евгения Киселева, в последние годы работающего на украинском телевидении, объявили в розыск в России. В начале апреля российские власти внесли его в реестр "иностранных агентов", мотивируя это связями с Украиной. С чем связано уголовное дело, по которому Киселев объявлен в розыск, пока неизвестно.

Карточка Киселева появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России. Из нее можно понять только то, что розыск ведется в рамках уголовного дела. По какой статье УК РФ оно возбуждено, не уточняется (это общая практика).

Киселев в разговоре с корреспондентом Би-би-си в Украине сказал, что не понимает, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Он предположил, что основанием могло стать расследование, начатое еще в 2016 году. По его словам, он сам уже не помнит, в чем была суть того дела. Журналист при этом не исключил, что против него могли возбудить и новое дело, о котором ему ничего не известно.

В 2016 году Киселев сообщал, что на него завели дело о публичных призывах к терроризму из-за его высказываний об украинской военнослужащей Надежде Савченко.

"Я ничего не собираюсь делать. Я их всех посылаю курсом русского корабля", - добавил Киселев в разговоре с Би-би-си.

Минюст России 5 апреля внес журналиста в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это новый реестр - отдельный от списка СМИ, выполняющих функции иностранного агента, которые российские власти интенсивно наполняли с весны прошлого года.

Новый реестр был открыт с фамилии Киселева и еще одного журналиста Матвея Ганопольского, который также в последние годы работает в Украине. В качестве источников финансирования обоих была указана Украина, а причиной включения в реестр названо "осуществление политической деятельности".

Телеведущий с 2008 года работает в Украине, сейчас он ведет программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", в прошлом - политический обозреватель и медиаменеджер крупнейших российских телеканалов. Он был директором НТВ до прихода новой команды, лояльной Кремлю.

В феврале 2022 года Киселев вошел в антивоенный комитет. В него, в частности, входят Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, Виктор Шендерович (все они были объявлены "иностранными агентами" в России после начала войны).

Еще один участник антивоенного комитета - историк Юрий Пивоваров - был объявлен в розыск и заочно арестован судом в Москве на прошлой неделе.

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