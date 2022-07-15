Россия собирается создать свой эталонный сорт нефти. Зачем и получится ли?

2 часа назад

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Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, Российские производители и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре, утверждает агентство Блумберг

Россия разработала план по созданию уже в следующем году эталонного сорта нефти. Так российские власти хотят защититься от попыток Запада ограничить приток нефтяных доходов в страну, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Эталонный сорт нефти - это такой сорт, цена которого не привязана к другим сортам нефти. Таким сейчас является Brent - от стоимости этой марки нефти зависят, например, цены на российский Urals.

Для России создание собственного эталона может стать способом избежать новых санкций - например, если страны Запада решат ограничить стоимость российской нефти.

Согласно плану, с которым ознакомилось агентство, производители и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.

Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к покупке нефти, чтобы в марте-июле 2023 года достичь объемов торговли, "достаточных для установления контрольного ценового показателя".

Росcия стремится обеспечить возможность продажи своей нефти без какого-либо внешнего давления или ограничений, заявили Блумбергу два российских чиновника на условиях анонимности.

Вопрос создания эталонного сорта в России пока находится на ранней стадии, заявили агентству источники в отрасли. В минэнерго на запрос издания не ответили.

Urals против Brent

Urals торгуется к Brent со скидкой. С 15 июня по 15 июля 2022 года баррель Urals в среднем стоил около 84,4 доллара. Сейчас Brent стоит чуть больше 100 евро.

В апреле-мае Brent продавался с рекордной скидкой в 30 долларов к Urals, так как многие европейские потребители отказывались от российской нефти из-за санкций, а в Азии готовы были российскую нефть покупать только по более низкой цене.

Наличие этого дисконта не нравилось российским властям и раньше. Теперь это вызвало у них особенную озабоченность при снижающемся спросе, ведь объем поставок Urals в 10 раз больше, чем Brent, а эталонным сортом при этом считается второй, отмечает президент российского Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Попытки создать эталонный сорт в России предпринимались и ранее. Например, о старте тестовых торгов эталонным сортом писал РБК в 2015 году. Тогда сообщалось, что начать торги таким сортом планируется уже в следующем году.

Добыча эталонного Brent в последнее время сокращается, и действительно возникают вопросы о том, насколько он реально отражает ситуацию на мировом рынке нефти, говорит Марсель Салихов.

Получится ли у России создать эталонный сорт?

Из заметки Блумберга неясно, какие точно планы у российского правительства, - создать что-то принципиально новое или модифицировать уже имеющийся Urals.

Скорее всего, эталонным сортом станет Urals, считает инвестиционный стратег российской компании УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Важно организовать биржевую инфраструктуру так, чтобы цена за этот сорт определялась рыночными принципами", - отмечает он.

Создание эталонного сорта поможет сократить имеющийся сейчас дисконт при продаже российской нефти по отношению к эталонному Brent, говорит Суверов.

Автор фото, Egor Aleev/TASS Подпись к фото, Создание эталонного сорта выгодно для России, но неясно, как заинтересовать им зарубежных покупателей

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Urals представляет собой смесь легкой сибирской и тяжелой поволжской нефти. "По идее, это неправильно, и нужно разделить потоки легкой и тяжелой нефти [чтобы получить эталонный сорт]. И тогда возникают проблемы с транспортировкой - ведь сейчас в трубе потоки перемешиваются", - объясняет Салихов.

В вопросе создания эталонного российского сорта Салихов видит проблему финансового взаимодействия между нефтяными компаниями - если разделять потоки нефти, то и прибыль у транспортировщиков будет разной, и тогда нужно придумывать механизм компенсации для тех, у кого она будет меньше.

Если по этим вопросам удастся договориться, цена на российскую нефть повысится, считает Салихов.

Расчеты по эталонной нефти, скорее всего, будут проводиться в рублях или юанях, говорит Суверов. А создание биржевой и расчетной инфраструктуры для эталонного сорта может занять много месяцев, считает он.

На Санкт‑Петербургской международной товарно-сырьевой бирже Spimex с 2020 года идут торги Urals, напоминает Салихов. Некоторые партии продавали на экспорт, и их могла купить иностранная компания. "Проблема в том, что тогда это не взлетело", - говорит он.

Чтобы купить российскую нефть на этой бирже, зарубежная компания должна зарегистрировать юрлицо в России, получить лицензию участника биржи и так далее, поясняет Салихов.

"Как я понимаю, большая часть трейдеров просто не захотели это сделать. Сложно ожидать, что они захотят это сделать в 2022 году", - говорит он.

Потенциальные покупатели могут столкнуться и с рисками вторичных санкций при покупке российского эталонного сорта, напоминает Суверов.

"Единственное, чем можно заманивать иностранных покупателей - скидкой. Но большая скидка действует и сейчас", - рассуждает Салихов.

В новой реальности 2022 года создание эталонного сорта выгодно для России, но неясно, как заинтересовать им зарубежных покупателей - особенно с учетом риска попасть под санкции.

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