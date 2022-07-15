Британский волонтер Пол Ури умер в плену в самопровозглашенной ДНР. Лондон требует разъяснений

8 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Handout Подпись к фото, Полу Ури было 45 лет

Гражданин Великобритании Пол Ури, задержанный сепаратистами в самопровозглашенной ДНР, умер в плену.

Великобритания требует срочных разъяснений от украинских властей и российского правительства в связи с сообщениями о смерти британского гуманитарного работника.

"Мы срочно обсуждаем этот вопрос с нашими украинскими союзниками и министерством иностранных дел России", - заявили в британском министерстве иностранных дел.

45-летнего Ури из британского Уоррингтона задержали на территории, подконтрольной ДНР, в апреле этого года, посчитав его наемником, воюющим на стороне Украины. Вместе с ним также был задержан Дилан Хили.

Как сообщают британские СМИ, 25 апреля этого года британцы заехали на территорию самопровозглашенной ДНР со стороны Запорожья с гуманитарной миссией - эвакуировать семью, оказавшуюся меж двух огней в эпицентре военных действий.

Мать Пола Ури рассказала, что очень беспокоилась за него, поскольку тот страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. После известий о гибели сына она "без ума от горя и все еще в шоке", заявили представители британского МИДа, которые связались с семьей погибшего.

На Даунинг-стрит известие назвали "тревожным". "Наши мысли с его семьей и друзьями", - добавили в ведомстве.

Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури скончался из-за проблем со здоровьем и "стресса".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова утверждает, что представители так называемой "народной республики" информировали власти Британии о задержании Ури, однако не получили "никакой реакции" с их стороны.

По ее словам, во время первого медосмотра после задержания Ури диагностировали несколько хронических заболеваний, включая диабет, требующий поддержки инсулином, повреждения дыхательной системы, почек, и ряд сердечно-сосудистых заболеваний.

Морозова утверждает, Ури также находился в "депрессивном психологическом состоянии из-за невнимания к его судьбе со стороны родной страны".

"Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного креста. Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", -говорится в заявлении Морозовой.