Британский волонтер Пол Ури умер в плену в самопровозглашенной ДНР. Лондон требует разъяснений
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Гражданин Великобритании Пол Ури, задержанный сепаратистами в самопровозглашенной ДНР, умер в плену.
Великобритания требует срочных разъяснений от украинских властей и российского правительства в связи с сообщениями о смерти британского гуманитарного работника.
"Мы срочно обсуждаем этот вопрос с нашими украинскими союзниками и министерством иностранных дел России", - заявили в британском министерстве иностранных дел.
45-летнего Ури из британского Уоррингтона задержали на территории, подконтрольной ДНР, в апреле этого года, посчитав его наемником, воюющим на стороне Украины. Вместе с ним также был задержан Дилан Хили.
Как сообщают британские СМИ, 25 апреля этого года британцы заехали на территорию самопровозглашенной ДНР со стороны Запорожья с гуманитарной миссией - эвакуировать семью, оказавшуюся меж двух огней в эпицентре военных действий.
Мать Пола Ури рассказала, что очень беспокоилась за него, поскольку тот страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. После известий о гибели сына она "без ума от горя и все еще в шоке", заявили представители британского МИДа, которые связались с семьей погибшего.
На Даунинг-стрит известие назвали "тревожным". "Наши мысли с его семьей и друзьями", - добавили в ведомстве.
Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури скончался из-за проблем со здоровьем и "стресса".
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Конец истории Подкаст
Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова утверждает, что представители так называемой "народной республики" информировали власти Британии о задержании Ури, однако не получили "никакой реакции" с их стороны.
По ее словам, во время первого медосмотра после задержания Ури диагностировали несколько хронических заболеваний, включая диабет, требующий поддержки инсулином, повреждения дыхательной системы, почек, и ряд сердечно-сосудистых заболеваний.
Морозова утверждает, Ури также находился в "депрессивном психологическом состоянии из-за невнимания к его судьбе со стороны родной страны".
"Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного креста. Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", -говорится в заявлении Морозовой.
Британское НКО Presidium Network, занимающееся вопросами гуманитарной помощи, в свою очередь, сообщило, что Пол Ури ранее провел восемь лет по контракту в Афганистане в качестве гражданского служащего.