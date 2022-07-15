Путин снял Рогозина с поста главы "Роскосмоса"

44 минуты назад

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Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Дмитрия Рогозина от должности главы "Роскосмоса", его место займет Юрий Борисов, покидающий пост вице-премьера. Эту рокировку ранее прогнозировали российские СМИ. Куда отправится Рогозин, пока не ясно, но СМИ утверждает, что он остается фаворитом Путина.

В пятницу Госдума собралась на внеплановое заседание. Депутаты были возвращены с парламентских каникул, в том числе чтобы одобрить назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Сразу после голосования в Госдуме Путин подписал указ о назначении Мантурова. Другим указом он уволил вице-премьера Борисова. Еще одним указом Борисов был назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос".

О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявлено. Накануне издание "Медуза" (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) писало, что в ближайшее время он должен перейти на работу в Кремль - хотя пост, который ему достанется в администрации президента, еще обсуждается.

Ожидаемая рокировка

О том, что Борисов покинет пост вице-премьера, поздно вечером во вторник, 12 июля, сообщили одновременно три издания - РБК, "Коммерсант" и "Ведомости". Они прочили его на место Рогозина в "Роскосмосе".

65-летний Борисов занимает кресло 58-летнего Рогозина уже второй раз подряд.

В мае 2018 года он сменил его на посту вице-премьера, курирующего "Роскосмос" и ВПК (с 2020 года - и гражданскую промышленность тоже). До этого Борисов был замминистра обороны (с 2012 года), а еще раньше руководил военно-промышленной комиссией при правительстве.

Рогозин, уступив Борисову место вице-премьера, тогда возглавил "Роскосмос". В числе прочего на этому посту он запомнился резкими высказываниями, в первую очередь в личном "Твиттере", который со временем стал аккаунтом "Роскосмоса" с более официальной подачей информации.

Рогозин неоднократно пикировался с американским бизнесменом Илоном Маском, который запустил свою космическую программу.

Его риторика, как и других российских руководителей, ожесточилась после начала российского вторжения в Украину. Из последних его заявилений: 12 апреля (когда СМИ анонсировали приход на его место Борисова) Рогозин поручил космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

Ссылаясь на своих собеседников, "Медуза" утверждала, что рассматривается вариант, при котором Рогозин будет одним из кремлевских кураторов самопровозглашенных республик Донбасса, признанных с подачи Путина перед началом российского вторжения в Украину. В этом случае он получит должность помощника президента или пост заместителя руководителя администрации президента, который сейчас занимает Дмитрий Козак.

Сейчас в оккупированные части Украины постоянно ездит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Козак после 24 февраля ушел в тень.

Источники "Медузы" утверждают, что Рогозин "находится в фаворе у президента". "Президент его любит - и давно", - сказал один из них.

12 апреля в День космонавтики Путин вместе с Рогозиным и белорусским президента Александром Лукашенко посещал космодром Восточный. Одной из главных тем тогда стала война в Украине.

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