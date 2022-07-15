Умер Георгий Ярцев, бывший тренер "Спартака" и сборной России

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Автор фото, Igor Utkin/TASS Подпись к фото, 1 декабря 1996 года. Тренер футбольной команды "Спартак" Георгий Ярцев

Российский футбольный тренер Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет. Под его руководством сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Игровая карьера Ярцева пришлась на годы советской власти. Наиболее яркий период в его карьере футболиста был связан с московским "Спартаком", откуда его вызывали и в сборную СССР.

В середине 1990-х он пришел в тренерский штаб "Спартака". Ярцев возглавлял команду в чемпионском сезоне 1996 года, когда Олег Романцев отошел от руководства клубом, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Олег Романцев и Георгий Ярцев на матче "Зенит" - "Спартак", 8 июля 2022 года

В 2003 году Ярцев сменил Валерия Газзаева во главе сборной России, под его руководством она сумела пройти в финальную часть чемпионата Европы 2004 года, где не смогла преодолеть групповой этап.

В том же году в отборе к чемпионату мира сборная России разгромно проиграла Португалии 1:7. Ярцев тогда ушел с тренерской скамьи при счете 6:1, а позже утверждал, что после шестого гола у него чуть не случился сердечный приступ.

В 2005 году его сменил во главе сборной Юрий Семин.

После этого Ярцев оставался в футболе, но заметных должностей уже нигде не занимал. Он был членом "Единой России", а перед президентскими выборами 2018 года вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Московский футбольный клуб выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Ярцева, который "навсегда вошел в историю "Спартака" как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек".

Матчи первого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве.

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