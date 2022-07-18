В Британии планируют открыть воздушную "супермагистраль" для дронов

Том Геркен

Отдел технологий Би-би-си

18 минут назад

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Автор фото, BT

В ближайшие два года в Британии может появиться крупнейшая в мире полностью автоматизированная "воздушная магистраль" для беспилотных летательных аппаратов.

В рамках проекта Skyway ("Небесный путь") стоимость в 273 млн фунтов (почти $330 млн), которые выделит государство, английские города должен связать новый воздушный коридор общей протяженностью 164 мили - или около 260 км.

Проект этот не единственный. Параллельно планируется организовать доставку беспилотниками грузов на острова Силли (небольшой архипелаг на юго-западе Соединенного Королевства) и медикаментов - в отдаленные районы Шотландии.

Огромный потенциал

Как рассказал в интервью Би-би-си Дэйв Пэнкхёрст, отвечающий в крупнейшей британской телекоммуникационной компании BT за работу с беспилотниками, в основу проекта Skyway положен огромный накопленный опыт проведенных в стране испытаний с участием дронов. Причем BT - лишь одна из компаний-партнеров, вовлеченных в это сотрудничество.

"Возможность подобного применения дронов существовала и раньше, - говорит Пэнкхёрст, - однако если говорить о полезном применении беспилотников - о том, чтобы они стали частью нашей повседневной жизни, - в этом смысле мы пока лишь в самом начале пути. Поэтому для нас этот проект - значительный шаг вперед. И он обещает открыть множество новых возможностей".

Если необходимые для реализации проекта 12 млн фунтов инвестиций удастся найти в ближайшее время, то по плану уже к середине 2024 года автоматизированные воздушные коридоры должны напрямую связать расположенные к западу от Лондона Рединг и Оксфорд с находящимся на северо-западе городом Милтон-Кинс, а также с удаленным еще дальше к северу от столицы городами Кембриджем, Регби и Ковентри. Последний находится всего в 30 км от Бирмингема - второго по численности населения британского мегаполиса.

В общей же сложности правительство намеревается выделить на проекты, связанные с "интеграцией авиационных систем и новых технологий средств передвижения", включая и беспилотники, свыше 105 млн фунтов (около $126 млн).

В рамках этих проектов уже запланировано организовать регулярные доставки почты и медикаментов на острова Силли (это небольшой архипелаг в 45 км к юго-западу от графства Корнуолл на юго-западе страны), а также медикаментов по всей территории Шотландии - что в теории должно помочь онкобольным в труднодоступных районах проходить курс лечения поближе к дому.

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По словам гендиректора авиатехнологической компании Altitude Angel Криса Фостера, потенциал воздушной супермагистрали огромен.

"Будь то логистические компании, занимающиеся доставкой товаров, полиция или система здравоохранения, которым нужно перевозить вакцины или образцы анализов крови, - доступ к такому воздушному пространству нужен всем, - говорит Фостер. - Мы уже осуществили несколько подобных проектов в Африке, где перевозить грузы по земле иногда просто невозможно ввиду отсутствия нормальных дорог - доставкой вакцин там занимались беспилотники".

Безопасность и общественное мнение

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Проект Skyway задействует технологию, при которой вдоль всего воздушного коридора на земле устанавливаются сенсоры, которые отслеживают передвижение по воздуху дронов в режиме реального времени.

Поступающие данные постоянно анализируются автоматической системой управления движения, которая ведет дроны по маршруту, предотвращает столкновения.

По словам специалиста в области аэрокосмических технологий, доцента Университета Западной Англии в Бристоле Стива Райта, главная опасность аварии подстерегает дроны не во время полета, а при взлете и посадке.

"Речь идет о первых и последних мгновениях полета: проблема может возникнуть, когда дрон находится в трех метрах от людей, и это меня очень беспокоит", - говорит Стив Райт.

Дэйв Пэнкхёрст, в свою очередь, напоминает, что за проектом пристально следит британское Управление гражданской авиации (CAA), в чью задачу входит и обеспечение безопасности всех полетов.

"В этой индустрии безопасность играет первостепенную роль, и - что очень важно - ничего не происходит без одобрения регулятора, - напоминает Пэнкхёрст. - Так что CAA является неотъемлемой частью всех будущих авиационных проектов, Управление их утверждает и гарантирует их безопасность".

Эксперт также ссылается на результаты исследований, которые показывают, что люди куда лучше относятся к дронам, когда они знают, что те оказывают важные для общества услуги.

Автор фото, Royal Mail Подпись к фото, Королевская почта Британии хочет обзавестись 500 дронами, чтобы доставлять письма и посылки в отдаленные уголки страны

Ему вторит старший лектор Крэнфилдского университета в Бристоле Саймон Джуд, по словам которого негативное отношение людей к беспилотникам может меняться в лучшую сторону, после того как им объяснять, как и для чего используются дроны.