Госдума целится в Avito, Тимати купил кусочек Starbucks, россияне выбирают водку. Главные экономические новости дня

22 минуты назад

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Автор фото, dpa/TAASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Avito пытаются уничтожить

Сегодняшнее внеочередное заседание Госдумы, повестку которого все пытались предсказать целую неделю, принесло мало сюрпризов, особенно в области экономики. Единственное исключение - принятый в первом чтении законопроект о рекламе, который фактически запрещает работу Avito в России и заодно передает весь рынок наружной рекламы в одни руки.

Для этого предлагается создать "единого оператора" цифровой наружной рекламы, рекламных конструкций и электронных объявлений физлиц (как будто это вещи одного порядка).

Автор законопроекта единоросс и зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов считает: это необходимо, чтобы нивелировать последствия санкций и защитить "национальные интересы".

Законопроект очевидно целится в Avito, самую популярную в России площадку для объявлений. На заседании депутаты эмоционально рассказывали, что это голландская компания, которая хранит данные россиян не в России, "собирает деньги с российских граждан" и "использует их в поддержку экономики стран", которые вводят санкции.

Avito называет инициативу "абсурдной" и парирует, что все данные россян хранятся в России, там же полностью остается и прибыль компании. Но главное, что конечный акционер Avito зарегистрирован во вполне себе дружественной ЮАР.

Что ждет Avito в случае принятия законопроекта, понятно. А вот кому достанется рынок наружки и объявлений физлиц - интрига, хотя и довольно условная.

Российское издание РБК и депутаты от КПРФ уверены, что под критерии "единого оператора" попадают всего две компании: Russ Outdoor (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) и Gallery.

Фактическими собственниками первой считаются братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат Госдумы действующего созыва Бекхан Барахоев. Бывший руководитель Russ Outdoor - экс-депутат Сергей Железняк.

Мирзоян в одном из интервью называл акционером Russ Outdoor "ВТБ Капитал". Владелец Gallery - Иван Таврин, бывший деловой партнер Алишера Усманова и собственник телеканалов "Муз-ТВ" и "Ю".

Тимати завладел частью Starbucks... Но без кофе

Западные компании, уходя из страны, так или иначе пытаются пристроить свой российский бизнес. Сеть кофеен Starbucks перепродала его ресторатору Антону Пинскому, рэперу Тимати и компании "Синдика" сенатора Арсена Канокова, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что это не случайная группа инвесторов: например, Пинский уже 15 лет развивает в России клубные и ресторанные проекты. У Тимати тоже есть ресторанный бизнес - сеть бургерных Black Star Burger. Сам Тимати был одним из доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

Вопрос в том, что именно достанется Тимати, Пинскому и их партнерам. Starbucks уходит из России вместе со своим брендом и технологиями, то есть в новых кофейнях не будет знаменитого кофе, десертов или брендированных кружек и термосов. Инвесторам, скорее всего, достанутся только помещения ресторанов.

В пятницу стало известно и еще об одной продаже бизнеса: производитель замороженных овощей и фруктов Hortex продала свое российское подразделение компании "Агама", которая производит продукты из рыбы. "Агама" до конца года будет выпускать продукцию под маркой Hortex.

Пакет санкций с уточнениями

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Сегодня ЕС представит "шестой с половиной" пакет санкций против России. Bloomberg и Reuters пишут, что в нем будут преимущественно поправки и разъяснения к уже существующим санкциям.

В частности, ЕС уточнит, что трейдеры не должны блокировать сельхозэкспорт из России. Также агентства пророчат санкции против российского золота (несущественные, потому что де-факто они уже действуют на основании предыдущих пакетов), машиностроения и 50 компаний и физлиц.

Такая риторика - вкупе со вчерашним выводом из-под санкций немецкой дочки "Газпрома" и разрешением на сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, семенам, лекарствами и медоборудованию - говорит о явном снижении санкционных амбиций ЕС и США.

Российские власти тем временем не сидят сложа руки, и в ответ на санкции собираются создать свой эталонный сорт нефти. Сейчас это Brent, от цены на который зависит стоимость российской Urals.

Би-би-си спросила у экспертов, велики ли шансы Москвы преуспеть в этом.

Россияне выбирают водку

Пока российские рэперы открывают кофейни, россияне стали покупать больше водки. В июне 2022 года розничные продажи этого самого известного российского алкогольного напитка составили 6,05 млн декалитров (дал), что на 10,6% больше, чем годом ранее, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

За первое полугодие продажи водки оказались выше на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Судя по этим данным, в России в последнее время также выросло потребление коньяка и вин. Быстро растет и потребление слабоалкогольных напитков.

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